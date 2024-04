Rémisztő: már a méhlepényben is egyre több a műanyag

A műanyagok - mint kiderült -, az emberi szervezetben is jelen vannak. Egyelőre nem tudni, milyen károkat okoznak, de az már tény, hogy a gyulladások nagy részét ennek köszönhetjük. 2020-ban derült ki, hogy a méhlepény sem képes védeni magát a műanyagszennyeződéstől, így a műanyagok a magzatot is megbetegíthetik. Az elmúlt években több kutatás is foglalkozott ezzel a problémával.

Az egyre kifinomultabb módszerekkel dolgozó kutatók pedig egyre ijesztőbb képet festettek elénk a placenta és a mikroműanyagok kapcsolatáról.

2024-ben pedig egy 64 szövetmintát vizsgáló tanulmány is született. Ez arra mutat rá, hogy egyre több mikroműanyag halmozódik fel a placentában és a szervezetben, több, mint amennyi a véráramban van. Ez az adat hátborzongató, még akkor is, ha az egészségre gyakorolt hatását nem ismerik - írja a Köpönyeg.