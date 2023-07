Berni elárulta, a kezdetekben neki is voltak kétségei, de tulajdonképpen az első perctől kezdve nagyon szereti a közös munkát.

"Néhány napja Egerben léptünk fel, ott is nagyon szerettek minket a nézők, bár korábban én sem tudtam elképzelni, mi keresnivalónk van Viktorral a színpadon, ráadásul egy kétszemélyes előadásban. Mégis megdöbbentő ez az együtt rezgés, amit mi is átélünk a színpadon, azt hiszem ezt hívják igazi kémiának, ráadásul Viktornak fantasztikus hangja van. Az előadásban néhány szóló dala is át van dolgozva, új köntös be öltöztettük őket, így jön létre egy igazán szenvedélyes és tüzes este, ami alapvetően a férfi-női kapcsolatról, dinamikákról szól" - nyilatkozta Ripostnak Bernadett.