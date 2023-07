Elhunyt André Watts, a 20. század század egyik legkiemelkedőbb amerikai zongoristája. A zenész hosszan tartó betegségben szenvedett, 77 éves volt, amikor otthonában az indiai Bloomingtonban meghalt. A gyászhírt menedzsere, Linda Marder jelentette be.

André Watts első zongoraleckéit 8 évesen édesanyjától vette. Sok gyerekhez hasonlóan ő sem szerette a gyakorlást, anyja ezért bátorításképpen történeteket mesélt Liszt Ferenc szorgalmáról, ezek segítették abban, hogy igazi zenésszé válhasson - írja a Bors.

Ötször jelölték Grammy-díjra, egy alkalommal el is nyerte a rangos zenei kitüntetést. Barack Obama amerikai elnöktől 2011-ben megkapta a National Medal of Arts és a National Humanities Medal magas állami kitüntéseket.

Csodagyereknek számított, kilencévesen vett részt első versenyén, amit meg is nyert, 16 évesen pedig már a Carnegie Hallban debütált, ezzel a televízióban is közvetített koncerttel vette kezdetét fél évszázados nemzetközi karrierje.

A klasszikus zene egyik első fekete szupersztárja karizmájával és techikájával időről időre lenyűgözte a közönséget - emlékszik rá a The New York Times.

2002 novemberében szubdurális hematóma miatt sürgős műtéten esett át. 2004-ben ismét meg kellett operálni porckorongszakadás következtében, amely a bal keze használatát is befolyásolta, de a műtétek utáni felépülése után is rendszeresen koncertezett. Többször is járt Magyarországon, ahol a Zeneakadémia nagytermében lépett fel.