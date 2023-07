Amy Jade Winehouse 1983. szeptember 14-én született London külvárosában egy taxisofőr és egy gyógyszerész gyermekeként. A szülők sokat veszekedtek, Amy kilenc éves volt, amikor végül elváltak. A legnehezebben azonban azt dolgozta fel az énekesnő, amikor nem sokkal ezután szeretett édesapját egy másik nővel látta meg.

Mindig nagyon öntörvényű volt...ez nem az jelenti, hogy rosszul viselkedett...de más volt, mint a többiek" – mesélte édesapja később a kis Amyről.

Az énekesnő 10 éves volt, amikor a legjobb barátnőjével alapított egy rövid életű rap együttest a Salt'n'Pepa mintájára. 12 évesen beiratták a Sylvia Young Theatre School színházi iskolába, azonban három év után eltanácsolták, miután kilövette az orrát és a tanulásban sem jeleskedett. A szülei egészen eddig azt sem tudták, hogy micsoda kincs van a lányuk torkában:

Elmentem, hogy megnézzem egy előadását, de azt hittem, hogy csak színészkedni fog. Amikor kijött a színpadra és elkezdett énekelni, alig hittem el. Nem tudtam, hogy így tud énekelni" – mesélte édesapja.

Amy ezután a Brit Performing Arts School nevű iskolába került, ahol többek között Leona Lewis is énekelni tanult. 16 éves volt, amikor már profi szinten énekelt, a barátja, James Tyler pedig úgy döntött, hogy elküldi a demóját egy lemezcégnek. 2003-ban debütált első, Frank című albuma, mely nagy sikert aratott. Mark Ronson producer szerint Amy visszahozta a lázadó rock and roll szellemét a populáris zenébe, míg a The Times különleges hangját éltette - írja a Hello!.

Az album több díjat is nyert, ezután azonban az énekesnő 18 hónapig egy dalt sem írt. Mark Ronson, a tehetséges producer kellett ahhoz, hogy 2007-ben megszülessen a Back to Black, 2007 legkelendőbb lemeze. Az elsőként megjelent kislemez a Rehab volt, mely egy fricska volt előző menedzserének, aki próbálta meggyőzni arról, hogy vonuljon be egy rehabilitációs intézetbe, ő viszont hallani sem akart erről.Az album rendkívül sikeres lett, Amy lett a legjobb brit női előadó a Brit Awardson, és az Év előadója az MTV Music Awardson.

Közben a magánélete nem alakult túl fényesen. 2004-ben ismerte meg Blake Fielder-Civilt, akinek már akkor is volt dolga a rendőrséggel súlyos testi sértés és lopás miatt. 2007-ben összeházasodtak, de 2009-ben már el is váltak, amikor a férfit 27 hónap börtönbüntetésre ítélték. Blake-kel való kapcsolata nagyon megváltoztatta Amyt, a férje volt az, aki bevezette a kemény drogok világába, rengeteget veszekedtek, rendszeresen szakítottak, majd kibékültek. Sokak szerint a férfi komoly szerepet játszott Amy halálában, ahogy az édesapja is, aki hirtelen feltűnt újra a lánya életében, és rajta keresztül próbált egy kis rivaldafényhez jutni. Az apja azt nyilatkozta, hogy nem kell Amynek elvonó, és ő erőltette azt a belgrádi koncertet is, ami hatalmas kudarcba fulladt.

Miközben az énekesnő egyre nagyobb sikereket ért el a karrierjében, annál nehezebben küzdött meg a démonjaival. Kimerítő időbeosztása, alkohol- és drogfüggősége kezdte erősen rombolni az egészségét, miközben bulimiával is küzdött.

Az sem segített, hogy a lesifotósok minden mozdulatát követték és az újságok tele voltak magánéleti botrányaival. Miután többször is előfordult, hogy nem jelent meg a koncerteken, vagy ha színpadra lépett is, részeg volt és már alig tudott énekelni, 2008 januárjában végre beleegyezett, hogy elvonóra menjen, de hiába, újra és újra visszaesett.

Bár ő lett az első brit nő, aki 5 Grammy-díjat nyert, mégsem akarta a zenének áldozni az életét:

Tudom, hogy tehetséges vagyok, de nem azért születtem erre a földre, hogy énekeljek. Azért születtem ide, hogy feleség és édesanya legyek és vigyázzak a családomra. Szeretem, amit csinálok, de az életem nem itt kezdődik és végződik" – nyilatkozta az énekesnő 2007-ben a Rolling Stone magazinnak.

Sajnos ez az álom sosem valósulhatott meg, Amyt ugyanis 2011. július 23-án holtan találták otthonában üres vodkásüvegekkel körülvéve. A boncolás során kiderült, hogy a vérében az alkoholszint a megengedettnél több, mint az ötszöröse volt, de a bulimia is nagyban hozzájárult korai halálához. Mindössze 27 éves volt.

