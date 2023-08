Mortal Kombat (1995)

A számítógépes játékok úgy igazán az 1980-es évek második felében kezdtek el szélesebb körben elterjedni, a filmvászonra pedig már a következő évtizedben találták meg az utat. Az 1993-as Super Mario Brothers szokás a műfaj úttörőjének tartani, de az első igazán nagy sikert arató játékadaptáció a harcművészetet (sokszor szó szerint) középpontba állító Mortal Kombat lett.

Tomb Raider-filmek (2001, 2003, 2018)

A videojátékok rohamos terjedésének jelenségére persze Hollywood is egyre inkább felfigyelt, és a kétezres évek elején már szupersztárt felvonultató szuperprodukcióval is próbálkozott ezen a vonalon. Angelina Jolie a formás idomú régész-kalandornő Lara Croft szerepében igazi szexszimbólumként domboríthatott két filmben is, hogy aztán másfél évtizeddel később Alicia Vikander egy kevésbé szexualizált karakterrel próbálkozzon újra.

A kaptár/Resident Evil-filmek (2002-2016)

Mintegy másfél évtizeden át Milla Jovovich filmes karrierje szinte egyet jelentett a Resident Evil-filmekkel, amikből annyi készült, és olyan sokan nézték meg őket, hogy mindenképpen itt a helyük a listánkon. A zombiapokalipszis utáni szörnyirtás ugyan eléggé egy kaptafára zajlott az összes részben, de a széria a játékadaptációk mellett a női akcióhősök evolúciójához is alaposan hozzájárult.

Rontó Ralph (2012)

Meglepő, hogy milyen kicsi arányban próbálkoztak animációs megoldással a filmesek, amikor játékok moziverzióját készítették el: valamiért szinte mindenki az élőszereplős megoldást erőltette. Pedig Rontó Ralph esetében parádésan működött a rajzolt világ, amiben a saját, kissé bugyuta és nagyon destruktív küldetéséből kiszabaduló főszereplő nagy kalandra indul más játékokba – a második részben pedig az egész internetre.

Pokémon – Pikachu, a detektív (2019)

A Pokémon Go játék népszerűségének csúcsán, amikor kis virtuális lények után kutatva járták oly sokan a város különböző zugait, már szinte megvalósult az, ami ebben a filmben az alaphelyzet: egy olyan világ, amiben együtt élnek emberek és pokémonok. A bájos humorral működő, ötletes mozifilm sztorijában viszont nem pokémonokat kell megtalálni, hanem egy embert, ebben pedig egy cuki kis lény segíthet.

Sonic, a sündisznó-filmek (2020, 2022)

A kis kék sündisznó teljesen valószerűtlen mozihősnek tűnt, akinek még a megjelenését is kikezdték a rajongók az első előzetesek után, de innen volt szép nyerni. Sonicot újratervezték, a kalandjai tökéletes popcornéményt nyújtottak, és még Jim Carrey is emlékezetesen gonoszkodhatott a bajszos főellenfél szerepében.

Gran Turismo (2023)

Augusztus 10-én kerül a hazai mozikba az autós videojátékok egyik ikonikus darabjának mozis változata, ami csavar egyet a megszokott adaptációs módszereken, és egy játékost helyez a története középpontjába. Egy olyan játékost, aki annyira jól vezet a Gran Turismóban, hogy esélyt kap valódi autóversenyzésre is.