A műsorvezető Fejős Ádám lesz, aki a közmédia meteorológusa, természettudós. Neves tudósokkal, művészekkel, ismert emberekkel keresi a válaszokat a minket körülvevő világ kérdéseire - írja az Origo.



A legendás természettudományi műsor csaknem 60 évvel az indulás után tér vissza, az első részét 1964. január 31-én láthatták a nézők, főcímzenéjét generációk dúdolják ma is, a műsorvezetőre, Kudlik Júliára is mindenki emlékszik. Fejős Ádám is a műsor rajongója volt gyerekkorában.

„Felemelő érzés részese lenni a kultikus műsor újjászületésének. Az egyediségét nemcsak a körülöttünk lévő világ bemutatásának módja és a témakínálat adja, hanem az egyedülálló látványvilág és vizuális trükkök, a fiataloknak mindezek további vonzerőt jelenthetnek. Őszintén remélem, hogy a megújult Delta az egész családot képes leültetni a televízió elé, mert korosztálytól függetlenül tartalmas szórakozást ígér" - mondta a műsorvezető a lapnak.