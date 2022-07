Kudlik Júlia egykor ünnepelt sztár volt, megannyi műsort vezetett. A Delta mellett a Táncdalfesztivál házigazdája is volt, de kabaréjelenetekben is feltűnt, és Antal Imrével együtt vezették a Szeszélyes évszakokat.

Most egy szentendrei lakóparkban él, férje, Szűcs László rendező halála óta egyedül. 40 évig voltak házasok, halála nagyon megviselte az egykori tévést. A nyilvánosságtól teljesen visszavonult, de pályatársaival sem tartja már a kapcsolatot, és tévét sem néz.

"Pont úgy néz ki, mint ahogy a tévében láttunk anno, csak idősebb pár évvel. Nem sokat tudunk róla, eléggé magának való hölgy" - mondta a Best magazinnak az egyik szomszédja. Kiderült, hogy az egykori tévés szeret sütni és varrni is. Ezeken kívül a népzene jelent számára örömöt, Szvorák Katalin népdalénekessel albumot is készítettek és együtt járják az országot. "Negyven évig egy fekete csőbe néztem bele, semmilyen visszajelzést nem kaptam, most pedig csak ebben a szemtől szembe szeretetben van részem. Ebből töltekezem" - mondta el korábban.