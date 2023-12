A Google Trendsen tette közzé a Google az év kereséseit. Megtudhattuk, mi érdekelt bennünket a legjobban az idén. Külön kategóriákban mutatják meg, hogy kik voltak a legnépszerűbb celebek, filmek, sportesemények vagy TV-műsorok az idei évben.

Hírességek

Hírességek közül megtöbben Azariah nevére kerestek hazánkban, őt követi Eszenyi Enikő, aki a Dancing with the Starsban szerepelt, a harmadik Jákob Zoltán, a Nagy Ő, majd Gálvölgyi János következik a sorban, az ötödik pedig Cansu Dere török színésznő. A hatodik helyre Tóth Gabi új kedvese, Papp Máté Bence táncolta be magát, Szoboszlai Dominik pedig a 9. helyet szerezte meg.

Elhunyt emberek

Az elhunyt emberek közül Suhajda Szilárd esete foglalkoztatta legjobban az internetezőket, őt Matthew Perry követte. A harmadik helyen Vágó István, a negyediken Tina Turner, az ötödiken pedig Alan Rickman neve áll.

Filmek

Filmek közül az Openheimer vezeti a listát, a második a Barbie — ez a film kapta idén a legtöbb Golden Globe jelölést is —, a harmadik az Avatar 2., negyedik a Megfojtott virágok, ötödik pedig a John Wick 4.

Sorozatok

Sorozatok közül a Wednesday volt legnépszerűbb, ezt követi a sorban a Netflix Ginny és Georgiája, harmadik a Hazatalálsz, negyedik a The Last of Us, ötödik pedig Az aranyifjú.

A többi kategória helyezettjeinek listáját itt éred el.