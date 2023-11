A Bors egy olvasói levélből tudta meg, hogy Papp Máté Bence, Tóth Gabi új párja civilben tanár a Baár–Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthonban, néptáncot tanít különböző korú gyerekeknek.

Az iskola honlapján azt írják, hogy a Fricska táncegyüttes tagja már 2014 óta tanít náluk, és Máté az iskola életében is aktívan részt vesz. Tavasszal holland cserediákokat vezetett körbe az országban, majd táncbemutatót is tartott nekik. A novemberi szalagavatón is ott volt, a hagyományos tanártáncból is kivette a részét. A buliba ráadásul nem is egyedül érkezett, elvitte magával szerelmét, Gabit is.



Tóth Gabi nemrég a közösségi oldalán tisztázta a válásáról és az új kapcsoláról szóló pletykákat. Úgy érezte, meg kell védenie magát a kislánya, Hannaróza érdekében is. Hosszú posztban részletezte, hogy nem volt viszonya a házassága alatt, Mátéval a szakítás után jött össze.