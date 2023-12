A húgát is sok mindenben láthattad már

Jonah Hill lerövidítette az eredeti, hivatalos nevét a színészi karrierjéhez. 1983. december 20-án Jonah Hill Feldstein néven született Los Angelesben, ha pedig a Feldstein név ismerős, az nem véletlen. A színésznő Beanie Feldstein, Hill hét évvel fiatalabb húga is már komoly karriert mondhat magának Hollywoodban, olyan produkciókban szerepelve, mint a Lady Bird, az Éretlenségi, vagy az American Crime Story.

Tetkón őrzi a vagány nagyanyja emlékét

A bal alkarján található egy tetoválás, ami így szól: „Nancy Rules", amit a magyar szlengben úgy mondanánk, hogy „Nancy a király". Nancy nem más, mint Jonah Hull elhunyt nagyanyja, aki rendkívül közel állt hozzá, és akinek vagány személyiségét ilyem módon érezte legjobban megörökíthetőnek.

Tragikusan fiatalon vesztette el a bátyját

Az édesapja a Guns N' Roses zenekarnak dolgozott, igaz nem túl izgalmas szerepkörben: ő végezte a könyvelést a turnéik pénzügyei kapcsán. De Hill bátyja, Jordan Feldstein is a zeneiparban tevékenykedett olyan előadók menedzsereként, mint a Maroon 5 vagy Robin Thicke, míg 40 évesen tragikus hirtelenséggel el nem hunyt egy trombózis következtében.

Dustin Hoffmannak köszönheti az első szerepét

New Yorkban tanult drámaszakon, amikor összeismerkedett és összebarátkozott Dustin Hoffman gyerekivel, akik persze a híres apukájuknak is bemutatták. Dustin Hoffman pedig segítette a karrierjében is: beajánlotta a Multik haza! című vígjáték szereplőválogatására, ami végül Hill első filmes munkáját hozta el.

Állandó küzdelmet folytat a súlyával és a súlyát kommentelőkkel

Gyerekkorában kövér kisfiúnak számított, és a színészi karrierje kezdetén is a „vicces duci mellékszereplő" skatulyába került be. Innen sikerrel tört ki az alakításaival, és többször produkált látványos fogyásokat is. Abból viszont elege van, hogy mások ezen csámcsognak, és többször kérte már a kommentelőket, hogy ne a neki oly sok szorongást okozó testével foglalkozzanak.

Minimálbérért vállalt el egy nagyon híres filmet

A kedvenc filmrendezője Martin Scorsese, és többször nyilatkozta, hogy ha ő kérné, akkor a házát is kifestené, a filmjeiben pedig még ingyen is szívesen játszana, sőt akár fizetne is érte. Ez majdhogynem megvalósult A Wall Street farkasa esetében, ahol Hill mindössze 60 ezer dollárt kapott a mellékszerepéért – ennél kevesebbet nem adhattak neki a színészszakszervezet szabályai szerint. Scorsese persze később meghálálta a dolgot, és forgatott azóta Coca-Cola reklámot is Hill közreműködésével, de tervben van egy közös mozifilmjük is.

Nem csak színészként alkot

Forgatókönyvíróként is közreműködött olyan produkciókban, mint a 21 Jump Street – A kopasz osztag, a 22 Jump Street, a Virsliparti, a Miért pont ő?, vagy A magadfélék. A gördeszkások című remek 2018-as filmet pedig nem csak írta, de rendezte is, önéletrajzi ihletésű történetet elmesélve. De készített már portréfilmet a saját pszichológusáról is Stutz címmel.

Ő a legtöbbet káromkodó színész

2020-ban készült el az a kutatás, ami első helyre hozta ki Johan Hillt a filmjeikben legtöbbet káromkodó színészek között. Nem akárkit, hanem a műfaj nagyágyújának számító Samuel L. Jacksont taszította le a trónról, méghozzá nagy mértékben A Wall Street farkasának mocskos dumáinak köszönhetően. 2020-ban Hill már több mint 700 alkalommal káromkodott a filmjeiben, azóta pedig ez a szám csak tovább nőtt.

Most lett apa

A magánéletét igyekszik minél nagyobb titokban tartani, az is csak úgy szivárgott ki, hogy 2019 és 2020 között jegyben járt Gianna Santos látványtervezővel. A mostani párja a divatiparban tevékenykedő Olivia Millar, akit Hill húgának idén nyári esküvőjén már jegygyűrűvel és láthatóan áldott állapotban fotóztak le.

Keanu Reevest fogja rendezni

Már előkészítés alatt áll az Outcome című filmje, amiben nem csak szerepel, de íróként és rendezőként is jegyzi majd. A sztori egy Keanu Revves játszotta hollywoodi sztárról szól, akinek az életét felborítja egy múltjából előkerülő videó.