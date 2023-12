Szlovák és német származású

1938. december 29-én a New York állambeli Yonkers városában született, Jonathan Vincent Voight néven. A vezetékneve a 'Vojtka' angolosításából született, ugyanis apai ágon szlovák bevándorlók az ősei. Az édesanyja oldaláról németek a felmenői.

A testvérei is híresek lettek

A családjukban három fiútestvér született, közülük Jon Voight a középső. A bátyja, Barry Voight neves vulkanológus lett, aki elsőként jósolta meg a Mount St. Helens vulkán 1980-as kitörését. Az öccse, James Wesley Voight más néven vált popsztárrá: Chip Taylor művésznéven olyan korszakos slágereket írt, mint a Wild Thing és az Angel of the Morning.

Katolikus a háttere és a meggyőződése

Otthon katolikus neveltetésben részesült, egy katolikus fiúiskolába járt gimnáziumba, de még az egyetemet is egy katolikus fenntartású intézményben végezte el. Noha később aztán nem épp a vallásos szellemnek megfelelő életviteléről volt híres (főként a nőügyek terén), de ma is katolikusnak vallja magát: Különbség jó és rossz között, tisztességesnek lenni, a hibáink elismerése, bűnbánat – ezeket a dolgokat mind a katolikus hátterem adta nekem – nyilatkozta erről.

Cowboyokkal indult a karrierje

Pályakezdő színészként a hatvanas évek olyan népszerű western tévésorozataiban játszott, mint a Gunsmoke. A mozifilmes karrierje egyik első szerepét is egy westernben, a Fegyverek órája című John Sturges-rendezésben kapta. De sztárrá is cowboykalapban vált, igaz az általa alakított texasi srác már egy modern New Yorkban próbált meg selyemfiúként érvényesülni az Éjféli cowboy történetében.

Különös Oscar-rekord részese

Az Éjféli cowboyban nyújtott alakításáért Oscarra is jelölték, de ekkor még nem kapta meg a szobrot (csak kilenc évvel később, a Hazatérés lebénult vietnámi veteránját játszva). Az Éjféli cowboy viszont a legjobb film díját elnyerte, és ezzel máig ez az egyetlen alkotás a győztesek között, ami X-kategóriás – ez Amerikában a legmagasabb korhatárbesorolást jelöli, és általában csak pornófilmeknek osztják ki.

Két világhírű szerepet is visszautasított

Steven Spielberg eredetileg őt szerette volna A cápa főszerepére megnyerni, de Voight visszautasította az ajánlatot. Ugyanígy tett a Love Story főszerepével is, pedig ott még a film nyereségének 10%-át is megkapta volna.

A színésznők a gyengéi

1962 és 1967 között élt házasságban Lauri Petersszel, akivel még A muzsika hangja színházi próbáin ismerkedtek meg pályakezdő színészkollégaként. 1971 és 1980 között pedig a szintén színésznő Marcheline Bertrand volt a második felesége, akitől egy fia és egy világhírű lánya, Angelina Jolie is született. De a második válása után is számos híres színésznőhöz fűzte szerelmi viszony, mint például Barbra Streisand, Nastassja Kinski, vagy Rebecca de Mornay.

Az aktuális partnereit kérte fel keresztszülőnek

Angelina Jolie keresztanyja a híres színésznő Jacqueline Bisset, a keresztapja a híres színész és rendező Maximilian Schell. Mivel Jon Voight pont együtt dolgozott kettejükkel A bíró és a hóhér című filmen a lánya születése idején, nem nehéz kitalálni, milyen körülmények között született meg a keresztszülői felkérés.

85 felett sem lassít

Nem tervez visszavonulni, és csak a közeljövőben is három olyan film érkezik majd, amiben láthatjuk. Ezek közül a The Painter című akcióthriller tűnik a legkevésbé érdekesnek, a Reagan című életrajzi film már más kategória, a Megalopolis pedig pláne: a rendezőlegenda Francis Ford Coppola sztárokkal telezsúfolt szuperprodukciójában Jon Voight is felbukkan majd.