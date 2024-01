Az év eleje az előretekintés és várakozás időszaka, és nincs ez másképp a moziban sem. 2024 kimondottan izgalmas esztendőnek ígérkezik a filmek világában is, épp ezért most összegyűjtöttünk egy csokornyi olyan filmet, amikre biztosan érdemes lesz figyelni idén a moziműsort böngészve.

Szegény párák (Poor Things)

Hazai mozibemutató: 2024. január 25.

Igazi női történetet mesél el a csodálatos Emma Stone főszereplésével a Magyarországon forgatott, Oscar-esélyesként emlegetett Szegény párák: egy olyan nő történetét, akinek egy újszülött ártatlan lelkével, de egy felnőtt vonzó testével kell megismernie a világot. Méghozzá egy olyan bizarr külsőségekben tobzódó viktoriánus világot, amit a férfiak uralnak – legalábbis a történet kezdetén...

Argylle – A szuperkém (Argylle)

Hazai mozibemutató: 2024. február 1.

Egyszerre kémfilm és kémparódia az Argylle – A szuperkém, ami az alkotó szerint nem csak a műfaj szerelmeseinek, de mindenki másnak is kiváló szórakozást igyekszik biztosítani. A főhőse egy kémregényekben utazó írónő, akit megtalálnak az igazi kémek, és a történetei valóra látszanak válni – és ez még csak az első a számos meghökkentő csavarból Henry Cavill, Bryce Dallas Howard és a rendező Matthew Vaughn (Csillagpor, Kingsman-filmek) közreműködésével.

Dűne: Második rész (Dune: Part Two)

Hazai mozibemutató: 2024. február 29.

Az eredeti tervek szerint már 2023-ban meg kellett volna érkeznie a mozivásznakra, de a hollywoodi színészsztrájk miatt csak az év szökőnapján láthatjuk majd a hazánkban forgatott szuperprodukció-folytatást. Minden idők egyik leghíresebb sci-fi regényét két filmben meséli el nekünk Dennis Villeneuve rendező, az első rész parádés szereplőgárdájához pedig még csatlakozik Christopher Walken, Florence Pugh és Austin Butler is.

Érdekvédelmi terület (The Zone of Interest)

Hazai mozibemutató: 2024. február 8.

Angol-lengyel-amerikai koprodukcióban készítette el a kultrendező Jonathan Glazer (Szexi dög, A felszín alatt) az új filmjét, ami a legutóbbi cannes-i filmfesztivál nagydíját is elhozta. Benne egy igazán meghökkentő történetet mesél el meghökkentő nézőpontból: az auschwitzi koncentrációs tábor parancsnokát és feleségét követi, amint azok a családi álomotthonukat próbálják kialakítani a borzalmak helye mellett.

Priscilla (Priscilla)

Várható hazai mozibemutató: 2024. tavasz

Ez a bizonyos címben jelzett Priscilla nem más, mint Priscilla Presley, aki mindössze 14 évesen találkozott az akkor már világsztár Elvis Presley-vel egy németországi katonai bázison, később pedig a felesége és élete szerelme lett. Kettejük történetét most női szemszögből (és többek között az Eufóriából ismert Jacob Elordi közreműködésével) meséli el nekünk a női szemszögek nagy szakértője, Sofia Coppola rendező (Elveszett jelentés, Marie Antoinette, Csábítás).

Furiosa: Történet a Mad Maxből (Furiosa)

Hazai mozibemutató: 2024. május 23.

Egy Mad Max-film Mad Max nélkül, sőt női főhőssel? Ilyen mozifilmet is élvezhetünk 2024-ben, a posztapokaliptikus látványorgia hatásosságát pedig a korábbi részeket is jegyző George Miller garantálja. A Furiosa egyben előzményfilm is: 45 évvel játszódik a Mad Max: A harag útja előtt, az abban Charlize Thero alakított karakter fiatal énjét Anya Taylor-Joy kelti most életre. De láthatjuk Chris Hemsworth-t is félmeztelen főgonoszként!

Agymanók 2. (Inside Out 2)

Hazai mozibemutató: 2024. június 13.

Az animációs remekművek sorát szállító Pixar stúdió munkásságából is kiemelkedett az Agymanók első része, amiben egy kislány belső világába kaptunk egyszerre szórakoztató és megható bepillantást, az érzelmeit megszemélyesítő mesekarakterekkel. Derű, Bánat, Harag, Majré és Undor mellé új tag csatlakozik a második részben, hiszen a kislányból időközben kamasz lett, ami az érzelmi változások viharával jár együtt.

Joker: Folie á Deux

Várható hazai mozibemutató: 2024. október

A címben jelzett jelenség egy pszichiátriai kórkép, és közös téveszmét jelent. A Joaquin Phoenix-nek Oscart hozó Joker története is a zárt osztályon folytatódik, ahol azonban egymásba szeretnek a kezelőorvosával, akit Lady Gaga alakít, és akiből aztán a képregényekből-filmekből ismert társa, Harley Quinn lesz. Mindez ráadásul egy musicalben!

Gladiátor 2. (Gladiator 2)

Hazai mozibemutató: 2024. november 21.

Több mint két évtized után tért vissza Ridley Scott az Oscar-díjas Gladiátor ókori világához, és 20 évvel játszódik az új filmje is az előző cselekménye után. Így már nem Russell Crowe és Maximus a főhőse, hanem Commodus császár unokaöccse, Lucius – akit a feltörekvő új filmsztár Paul Mescal alakít.

Mufasa – Az oroszlánkirály (Mufasa: The Lion King)

Hazai mozibemutató: 2024. december 19.

Hatalmas sikert aratott a mozipénztáraknál Az oroszlánkirály című Disney-rajzfilmklasszikus „élőszereplős" változata néhány éve, így érthető, hogy érkezik hozzá egy folytatás, ami igazából az előzményeket meséli el. Benne az első filmben bölcs uralkodóként és apaként megismert Musafa ifjúkorának lehetünk tanúi, de azt is megtudhatjuk, honnan ered a vetélkedése a fivérével, Zordonnal.