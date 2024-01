TERVEZŐ ÉS ALKOTÓ A KÍNÁLATBAN

A „Cristóbal Balenciaga" című saját gyártású drámasorozat a legendás spanyol divattervező életét és örökségét meséli el. A történet első, 1937-es párizsi bemutatójával kezdődik, majd bemutatja karrierjét, ahogy a spanyol elit és arisztokrácia öltöztetőjévé vált Madridban és San Sebastiánban. A sorozat arra is kitér, hogy kezdeti tervei nem igazán váltak be a párizsi divatvilágban, ám végül mégis a történelem egyik legnagyobb hatású divattervezője lett.

„Cristóbal Balenciaga az egyik leguniverzálisabb spanyol ikon, ugyanakkor az életéről az emberek nagyon keveset tudnak, mivel a világtól elzárkózva élt. Munkássága rendkívüli hatást gyakorolt a kortársakra, és világszerte a későbbi generációkra. A nagyközönség azonban nincs tisztában azzal, hogy milyen nagy hatással volt az egyetemes divat történetére" - mondta Sofía Fábregas, a Disney+ spanyol, saját gyártású tartalmakért felelős alelnöke. A spanyol saját gyártású sorozat összes epizódja január 19-én debütál a Disney+-on.

Január 17-én érkezik a Disney+-ra a tavalyi év egyik nagyszabású sci-fi akció-thrillere, „Az Alkotó" (The Creator), ami az emberek és a mesterséges intelligencia közötti jövőbeli háborúban játszódik. Joshuát (John David Washington), az eltűnt feleségét (Gemma Chan) gyászoló megkeseredett volt elit katonát megbízzák, hogy kerítse kézre és ölje meg az Alkotót, a fejlett MI rejtőzködő fejlesztőjét, mivel az általa létrehozott titokzatos fegyver kipusztíthatja az emberiséget. Joshua és elit katonákból álló csapata behatolnak az ellenséges vonalak mögé, ahol megdöbbenve fedezik fel, hogy a világpusztító fegyver, valójában egy fiatal gyermek (Madeleine Yuma Voyles) testében élő robot.

ÁLTALÁNOS SZÓRAKOZTATÁS

Idén is tovább bővül a Disney+ szórakoztató kínálata. Február 27-én mutatkozik be „A sógun" (FX Shogun) című epikus drámasorozat, mely az 1600-as évek Japánjában, egy évszázadot meghatározó polgárháború hajnalán játszódik.

Szintén 2024-ben érkezik a platformra a „Vanderpump Villa", melynek executive producere a valóságshow-sztár és vendéglős Lisa Vanderpump, aki profi csapatával azon dolgozik, hogy a francia luxusvillájában a jól szituált vendégeik minden extravagáns kívánságát teljesítsék.

A krimirajongók sem unatkoznak majd, a „Fekete torta" ("Black Cake") egy gyilkossági rejtélybe csomagolt családi dráma, amelyet Charmaine Wilkerson bestseller regénye ihletett. A „Halál és egyéb részletek" ("Death And Other Details") középpontjában Imogene Scott (Violett Beane) áll, aki egy bezárt szobás gyilkosság fő gyanúsítottja lesz. Annak érdekében, hogy bizonyítsa ártatlanságát, az általa megvetett Rufus Cotesworth-szel (Mandy Patinkin), a világ legnagyobb detektívjével kell társulnia.

Az olvasni szeretők két izgalmas könyvadaptációra is számíthatnak. Egyik a Georgia Hunter New York Times bestseller regénye alapján készül a „We Were the Lucky Ones" című minisorozat, amelyet egy, a II. világháború elején elszakított zsidó család hihetetlen igaz története ihletett, akik elhatározták, hogy túlélik a borzalmakat és újra egyesülnek. Az azonos című, National Book Award győztes, „Interior Chinatown" Willis Wu történetét követi nyomon, aki egy rendőrségi eljárás csapdájába esett mellékszereplő, de megpróbálja átlátni a teljes képet. Eközben titkokat fedez fel a különös világról, amelyben él, és családja elfeledett történelméről.

A kritikusok által elismert, díjnyertes sorozat, „A mackó" (FX The Bear), valamint az Emmy®-jelölt „Üdv Wrexhamben" (Welcome to Wrexham) című doku-sorozat is visszatér a Disney+-ra új évaddal.

MARVEL STUDIOS

A Marvel Studios „Echo" január 10-én érkezett a Disney+-ra és az összes rész elérhető. A Maya Lopez eredettörténetét bemutató sötét, akciódús drámasorozatban a hallássérült harcművészt a New Yorkban tanúsított kegyetlen viselkedése szülővárosában ér utol. Szembe kell néznie a múltjával, újra kapcsolatba kell lépnie indián gyökereivel, és el kell fogadnia a család és a közösség jelentőségét, ha valaha is remélheti, hogy tovább léphet. Mindeközben nem más, mint a legendás bűnszervezet feje és nem mellesleg saját bácsikája, Wilson Fisk (Vezér) üldözi.

A Marvel-rajongóknak igazi csemege lehet a „WandaVízió" (WandaVision) spin off sorozata, a várva várt „Agatha: Darkhold Diaries", amelyben Kathryn Hahn hamarosan ismét Agatha Harkness bőrébe bújik, hogy némi boszorkánysággal dobja fel a Marvel Filmes Univerzumot.

A hamarosan megjelenő „X-Men '97" saját gyártású animációs sorozat szintén 2024-ben érkezik a platformra.

STAR WARS

A „Star Wars: The Acolyte'' thrillere a nézőket a Köztársaság fénykorába, pontosabban annak utolsó napjaiba, vagyis több száz évvel a Baljós árnyak előtti időbe kalauzolja el. Egy egykori padawan újra összeáll jedi mesterével, hogy egy bűncselekmény-sorozat után nyomozzanak, ám az erők, amelyekkel szembe kerülnek, sokkal baljósabbak, mint azt valaha is gondolták. A történet arra is kitér majd, hogyan szivárogtak be a sith-ek nemcsak a köztársaságba, hanem a Jedi Rendbe is.

A Jude Law főszereplésével érkező 8 részes „Star Wars: Skeleton Crew" négy gyerek történetét meséli el, akik a galaxis tágasságában eltévedve próbálnak hazatalálni. A sorozat 2024-ben érkezik a platformra.

EURÓPAI SAJÁT GYÁTÁSÚ TARTALMAK

A 2024-es premierek közé tartozik a szintén saját gyártású díjnyertes, Certified Fresh vígjátéksorozat, „A rendkívüli" (Extraordinary) második évada, a „Camden" dokumentumfilm-sorozat, amelyben a világ legnagyobb zenei előadói szerepelnek, köztük a sorozat executive producere, Dua Lipa. Az „In Vogue", egy forgatókönyv nélküli divatsorozat, amely páratlan betekintést enged a Vogue vezető szerkesztőinek, valamint a divat, a film és a politika legbefolyásosabb tagjainak életébe, valamint a „Rivals", a Jilly Cooper klasszikus regénye alapján készült, nagy várakozással várt, sztárokkal, romantikával, erotikával és felejthetetlen karakterekkel teli drámasorozat. A „Cristóbal Balenciaga" spanyol minisorozat a híres divattervező történetét meséli el és január 19-től elérhető a Disney+-on.