A közönség nagy örömére újabb előadás-alkalmat hirdet Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István world musicaljéből a Szegedi Szabadtéri Játékok. Akik ellátogatnak a Fesztiválra, egy hatodik estén, július 14-én is megtekinthetik az Ezeregy éjszakát hazánk legnagyobb színpadán 2024-ben.

Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a Szegedi Szabadtéri Játékok musical-előadásai. Amellett, hogy élénk figyelem kíséri a Szabadtéri idei önálló produkciója, a Rebecca előkészületeivel és szereposztásával kapcsolatos információkat, a Novák Péter rendezésében érkező István, a király rockoperából decemberben plusz alkalmat iktattak be a szervezők a lelkes fogadtatásra való tekintettel.

Az előző évadban nagy sikerrel bemutatott Ezeregy éjszaka iránt idén sem lankad a nézői érdeklődés: az októberben meghirdetett július 5-i, 6-i, 7-i, 12-i és 13-i előadások között már most teltházas és csaknem teltházas estéket is találhat, aki felkeresi a Szabadtéri Játékok Fesztivál Jegyirodáját vagy online jegyvásárló felületét. Azért, hogy még több rajongó láthassa Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István world musicaljét, egy újabb este, július 14. vasárnap is műsorra kerül a kicsiket és nagyokat egyaránt megszólító produkció. Így a musical második hétvégéjének esőnapjai július 15. és 16. lesznek.

Az új előadás-időpont beiktatásával, akárcsak 2023-ban, idén is összesen 24.000 néző tekintheti majd meg az eredeti előadást lenyűgöző, nagyszínpadi kivitelben, Juronics Tamás rendezésében, Bujdosó Nóra szemet gyönyörködtető látványvilágával és Madarász „Madár" János animációival, az ősbemutató helyszínén.

A hatodik előadás-alkalom örömére az alkotók egy hangulatos egyveleget készítettek a fergeteges world musical legemlékezetesebb pillanataiból, legfülbemászóbb dallamaiból. A medley-videóval az előadás rajongói felidézhetik kedvenc mozzanataikat, és a leendő nézők is ízelítőt kaphatnak a Trokán Nórát, Bányai Kelemen Barnát, Márkus Lucát, Tasnádi Bencét, Stohl Andrást, Bori Rékát és Mészáros Mátét felsorakoztató sztárszereposztással színpadra állított keleti varázsvilágból.