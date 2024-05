Szerelem és házasság Sarolta hercegnő horoszkópjában: beszédes a 9 éves kislány születési képlete

Május 2-án ünnepelte a brit királyi család Sarolta hercegnő kilencedik születésnapját, amelynek alkalmából édesanyja, Katalin megmutatta, mekkorát nőtt gyermeke.

Az asztrológusok már a kislány születése óta azt állítják, hogy nagy hatással lesz az uralkodóházra, amióta pedig cseperedni kezdett, van, aki Dianát, más II. Erzsébetet látja benne. A képletét már sokan, sok szempontból elemezték, volt olyan aszrológus, aki arra volt kiváncsi, vajon mikor mondja ki a boldogító igent Sarolta.

Sarolta hercegnő 2015. május 2-án, 8:34-kor született Paddingtonban: a Nap jegye Bika, az ascendense Rák, így a gyakorlatiasság, a szépség iránti fogékonyság és az érzelmek nyílt kifejezése az, amely a legjellemzőbb rá.

A várva várt 9. születésnapi fotó: Sarolta igazi nagylány lett.

Forrás: https://www.instagram.com/princeandprincessofwales/

A Bika Nap hagyománytisztelővé és kényelmessé teszi

Ahogy a legtöbb gyerek, ő is csintalan, de már most látszik, hogy Katalin és Vilmos három gyereke közül ő a legfegyelmezettebb, nem esik nehezére a protokoll betartása, tehát, ahogy a Bikák általában, úgy ő is kedveli a hagyományokat és örömét leli a rituálékban, amelyek biztonságot és állandóságot jelentenek számára.

Sarolta már kétévesen elbűvölte a környezetét bájosságával.

Forrás: AFP

Nehézséget okozna azonban számára, ha új körülményekhez kellene alkalmazkodnia, Bikaként elsődleges szeretetnyelve az érintés, a fizikai kontakt, ő maga is bújós, kedves természetű. Fontos számára, hogy biztonságban érezze magát mielőtt bármilyen változás előtt áll, és ahogy nő, leginkább azokban a tevékenységekben bontakozik ki, amelyek gyakorlatias és ésszerű megközelítést, valamint kreativitást igényelnek. Az asztrológusok szerint a hercegnő meglehetősen konzervatív lehet, stabil, megingathatatlan értékrenddel, ami segíti abban, hogy későbbi feladataiban is az elvártaknak megfelelően működjön.

A Rák ascendensével első számára a család

Ahogy gyerekként igényli, hogy másokra támaszkodhasson, úgy felnőttként minden esély megvan arra, hogy ő lesz mindenkinek a támasza. Erős érzelmekkel kötődik a családjához, leginkább édesanyjához, Katalin hercegnéhez. Az idejét is szívesebben tölti testvéreivel és szüleivel, mint az iskolatársaival - azt, hogy ők miként becézik, itt olvashatod el - de akik ismerik, mind azt állítják, mindenkivel kedves és mindent megtesz azokért, akik szeretik és akiket szeret. Ha megijed vagy megbántják könnyen elsírja magát. Nagyon jól kommunikál, és bár sok barátja lehet, elköteleződni leginkább a családtagok felé képes.

Kiskorától kezdve fontos számára a családi fészek biztonsága.

Forrás: Getty Images

A horoszkópja szerint Viktória királynőhöz hasonlóan Sarolta is született író: egész életében naplót fog vezetni, 2036-ban pedig a könyvkiadásba vagy magazinok vendégszerkesztésébe is belekóstolhat.

A Mérleg Hold kiváló diplomatává teszi

Fontos személyiségjellemző egy horoszkópban, és sok mindent meghatároz, hogy az ascendens ura milyen jegyben áll. Sarolta Rák ascendensének az ura a Hold a Mérlegben van: amely a diplomácia, a harmónia és az esztétikum jegye. Ő az, aki egy családi eseményen fegyelmezi a testvéreit, de felnőve is életfeladata lesz a viszályok elsimítása. Sarolta művészi hajlammal lehet megáldva, ami örömet és vigaszt nyújthat számára, ahogyan a szép környezet is: valószínűleg nagyra értékeli a könyveket, dísztárgyakat és a ruhákat.

Sarolta az iskolában is jól teljesít.

Forrás: Getty Images