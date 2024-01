Egy hollywoodi sztárszínésznő és Mr. Universe gyermeke

1964. január 23-án a kaliforniai Santa Monicában született egy háromgyerekes csalás legfiatalabb tagjaként. Az édesanyja a korszakos hollywoodi szupersztár és szépségideál Jayne Mansfield, az édesapja a testépítőként Mr. Universe címet szerző, de a filmszereplésekbe is belekóstoló Mickey Hargitay volt.

Kiválóan beszél magyarul

A magyaros hangzású nevek nem véletlenek: az édesapja Hargitay Miklós néven hazánkban született és nőtt fel, sportolóként a Fradiban is játszott és cirkuszi akrobataként is dolgozott, majd akkor emigrált Amerikába, amikor végleg eldőlt: Magyarország a keleti blokkhoz fog tartozni. Mickey Hargitay a gyerekeivel otthon magyarul beszélt, akik így megtanulták a nyelvet, és Mariska Hargitay a saját fiának is adott egy magyar keresztnevet (Miklós) is.

Szörnyű tragédia történt vele kislányként

Alig múlt hároméves, amikor egy rettenetes autóbalesetben elhunyt az édesanyja. A kis Mariska is a kocsiban volt, a hátsó ülésen aludtak a testvéreivel, amikor belerohantak egy teherautóba. A gyerekek néhány zúzódással megúszták az esetet, és ezután az édesapjuk nevelte fel őket.

Csak két emléke van az édesanyjáról

Mivel még nagyon fiatal volt az anyja halálakor, így alig maradt emléke róla. Mindössze két dologra tud visszaemlékezni vele kapcsolatban: az egyik egy közös reggeli, a másik a simogatása az ágyban lefekvéskor. De más formában folyamatosan ápolja az anyja emlékét: a Különleges ügyosztály díszletének része például egy fotó Jayne Mansfieldről a Hargitay által játszott nyomozó asztalán. Amikor pedig csillagot kapott a Hollywoodi Hírességek Sétányán, azt az édesanyja csillaga mellé helyezték.

Nem volt hajlandó vetkőzni a kamerák előtt

A színészi karrierje kezdetén nagyon erős nyomás nehezedett rá, hogy hasonló sztártípust faragjanak belőle, mint az anyja volt. Jayne Mansfield a karrierje kedvéért megváltoztatta a nevét, a hajszínét, és szexszimbólumnak számított az erotikus filmjelenetei és meztelen fotósorozatai miatt. Mindezek egyikére sem volt hajlandó Mariska Hargitay, aki maradt inkább furcsa nevű, barna hajú, sportosan vagány nő a kamerák előtt is.

A Vészhelyzet révén kapta meg élete szerepét

A karrierje nagyon lassan indult be, másfél évtized is eltelt kisebb szerepekkel, mire eljött az áttörés. A korszak sikersorozatának számító Vészhelyzetben el tudott csípni egy visszatérő szerepet 13 epizódon át, és az ebben nyújtott teljesítménye révén kaphatta meg aztán a Különleges ügyosztály bűnügyi széria főszerepét, 1999-ben. Olivia Benson nyomozó karaktere azóta szabályosan hozzá nőtt, immár két és fél évtizede alakítja, 539 részben játszotta el csak a Különleges ügyosztályban, és ehhez jön hozzá még további 23 olyan sorozatepizód, amikor testvérszériákban (Esküdt ellenségek, Lángoló Chicago, Bűnös Chicago, Law & Order: Organized Crime) bukkant fel a karakter bőrébe bújva.

Két gyereke fogadott örökbe

A Különleges ügyosztály nem csak a szakmai, de a magánéleti sikert is elhozta számára. 2004 óta él házasságban Peter Hermann német színésszel, akivel a sorozat forgatásán találkoztak, és szerettek egymásba. 2006-ban született meg a közös gyermekük, majd 2011-ben még egy kisfiú és egy kislány örökbefogadásával is bővítették a családot.

Taylor Swift róla nevezte el a macskáját

Közeli barátságot ápol a szupersztár énekesnő Taylor Swifttel, akinek szerepelt a Bad Blood című videoklipjében is. Swift a kedvenc macskáját is Hargitay nyomán keresztelte el, a cica az általa játszott Olivia Benson nevét kapta.

Nem csak a kamerák előtt küzd az áldozatokért

Alapítója és elnöke a Joyful Heart Foundation alapítványnak, ami bántalmazó kapcsolatot, szexuális erőszakot, gyerekkori zaklatást átélt nőknek segít a talpra állásban. Maga Hargitay is képzett segítő ezen a területen, és a tévében játszott szerepe miatt is rengeteg levelet, megkeresést, kérést kap nehéz helyzetben lévő nőktől.