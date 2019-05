Köztudott, hogy sok szállal kötődik Afrikához Harry herceg és Meghan hercegné. Úgy tűnik, ismét oda utaznak, és gyermeküket, az újszülött Archie-t is magukkal viszik.

Több afrikai segélyszervezettel is szoros kapcsolatot ápol a brit királyi család, különösen Harry herceg. Meghan hercegnével is rengeteg közös emlékük van a kontinensről. Meghan hercegné eljegyzési gyűrűjének gyémántja is Botswanából származik, az ékszert pedig maga a herceg tervezte.

Most újabb utazásra készülnek. A Daily Mail cikke szerint Harry és Meghan újszülött gyermekükkel, Archie-val együtt Dél-Afrikába készülnek. Már megkezdték az előkészületeket a fogadásukra.

Azt rebesgetik, hogy ez az utazás csak az előkészítése annak, hogy a jövő évben akár több hónapot is ott töltsenek.