Siménfalvy Ágota bár sok színházi felkérésnek tesz eleget a nyár folyamán is, a családi pihenésre is időt szakít. Kisfia álmát még a nyáron valóra váltja.

Nem sok ideje jut a pihenésre a nyár folyamán Siménfalvy Ágotának, akit számos musical- és operettdarabban láthatnak a nézők. A színésznő a számtalan elfoglaltság mellett is igyekszik beiktatni egy kis pihenést.





„A Balatont sosem hagyjuk ki, nagyon szeretünk ott lenni. Engem is rendkívül feltölt, pláne, hogy a kisfiam most kezdett el úszni. Nagyon élvezzük mindannyian a balatoni nyaralásokat" – mondta az RTL Klubon látható Kalandozóban a színésznő, akinek kisfia mellett mindig aktív a pihenés. „Igyekszem majd úgy beosztani a szabadságom, hogy jusson idő az aktív kikapcsolódásra és a wellnessre is. Utóbbi nagy kedvencem, rendszeresen igénybe veszek masszázst az ilyen helyeken, amire nagy szükségem van, hiszen a próbafolyamatok, zenés-táncos darabok miatt a testben jelentkezik minden feszültség. Meglátjuk, hogy a párom és a kisfiam mennyire lesznek majd nyitottak erre a kikapcsolódásra" – árulta el a színésznő, aki gyermeke álmát is valóra váltja a nyáron. „A kalandparkok, strandok mellett idén nyáron beiktatunk egy cseppkőbarlang-látogatást is. A kisfiamnak ez az álma, a nyári hőségben ez kiválóan alkalmas egy kis hűsölésre, így ezt sem hagyjuk ki” – magyarázta a színésznő.