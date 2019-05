Európában a Duna a legszennyezettebb folyó – derült ki egy friss kutatásból.

Rossz hírről számoltak be a kutatók: megállapították, hogy Európában a Duna a legszennyezettebb folyó. A Guardian azt írja, a víz tele van antibiotikummal, ez pedig azért is baj, mert ezzel hozzájárul az antibiotikum-rezisztens baktériumok kialakulásához, amelyek akár tízmillió ember halálát is okozhatják 2050-ig. A jövőben nem lehet majd gyógyítani a súlyos betegségeket azért, mert a baktériumok annyira megedződnek, hogy nem lesz ellenszerük.

És hogy hogyan kerül az antibiotikum a vízbe? A szakértők szerint az általunk termelt szemétből, a mezőgazdasági hulladékokból, illetve gyógyszergyárakból származó szennyvízből.

A felmérés szerint a kontinens tesztelt vizeinek 8 százalékában kimutatták a határértéknél több antibiotikumot.

Hozzáteszik, a bolygó más részein, például Ázsiában, illetve Afrikában még ennél is rosszabb a helyzet.