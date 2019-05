Gyerekkori fotókat osztott meg a nagyvilággal a II. világháború idejéből Hitler bizalmasának, Joachim von Ribbentropnak a fia.

Joachim von Ribbentrop a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt befolyásos politikusa és Adolf Hitler csodálója, bizalmasa volt, akit végül háborús bűnösként kötél általi halálra ítéltek. Kivégzésére 1946 őszén került sor.

A politikus fia, Rudolf nemrég kiadott egy memoárt, amelyben soha nem látott fotókat jelentetett meg a II. világháború idejéből. A most 98 éves férfi olyan családi felvételeket közölt, amelyeken maga Hitler is feltűnik.

A könyv egyébként 2008-ban jelent meg először, de most angol nyelvre is lefordították – számolt be róla a Daily Mail.

Mutatunk a képekből néhányat!