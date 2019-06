Minden évben megjutalmazzák nemcsak a legszebb, de a legcsúnyább kutyákat is. Idén utóbbi cím birtokosa Scamp a Tramp, azaz Scamp, a csavargó lett.

Fajtája meghatározhatatlan, fogai nincsenek, lábai meglehetősen rövidek, szőre szinte rasztás – mindez jellemzi a Scamp a Tramp, azaz Scamp, a csavargó nevű kutyát, aki idén elnyerte a világ legcsúnyább kutyájának járó címet.

A díjjal együtt magáénak tudhat 1500 dollárt is. Scampet Yvonne Morones fogadta örökbe egy olyan alkalmazás segítségével, amely hasonlít a Tinderhez, de ezen otthontalan állatokat lehet keresni – írja a The New York Times.

Scamp egyébként nem tölti tétlenül a napjait, számos feladata van, például terápiás kutyaként dolgozik, ahol kisiskolásoknak segít az olvasás tanulásában. Tavaly a második helyezést szerezte meg a versenyen, idén azonban a csúcsra tört.