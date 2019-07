Budapest rendezheti a 2027-es olimpiai kvalifikációs vizes világbajnokságot. Erről a vizes sportágakat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA döntött vasárnap a dél-koreai Kvangdzsuban.

A jelenleg is zajló világbajnokság helyszínén a FINA illetékesei úgy határoztak, hogy a 2025-ös vb-nek az oroszországi Kazany adhat otthont, két évvel később pedig – akárcsak 2017-ben – ismét a magyar főváros lesz a házigazda.



A döntéssel kapcsolatban Julio C. Maglione, a FINA elnöke kifejtette: a magyar főváros a valaha volt legjobb világbajnokságot rendezte két évvel ezelőtt, és semmi kétsége afelől, hogy a bizalmat ismét meghálálja.



Fürjes Balázs, a nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos elmondta, hogy a FINA döntése a bizalomról szól: a világ egyik legtekintélyesebb nemzetközi sportszervezete megbízik a magyarokban, megbízik Budapestben, sokra tartja Magyarországot. Megjegyezte, a siker elsősorban a magyar bajnokok, a magyar sport és Budapest sikere.

„A vizes vb-re tízezrek érkeznek külföldről, tömegével jönnek a tehetős, sokat költő vendégek. Emellett a nagyvilágban százmilliók látják Budapest legszebb arcát televízióban, újságokban, online felületeken, ami felbecsülhetetlen reklámértékkel bír. Budapest még ismertebb, még kedveltebb és még látogatottabb lesz. Újra együtt szurkolhatunk a magyar győzelmekért, ami összekovácsolja a nemzetet, erősíti a magyarok önbecsülését és az összetartozást” – fogalmazott.



Wladár Sándor, a MÚSZ elnöke szerint a magyar úszósportnak nagy lökést ad az újabb rendezés: „Versenyzőink a világ mindent tájáról érmekkel térnek haza, de a saját közönség, rokonok, barátok buzdítása hatalmas plusz motivációt jelent. Rengeteg fiatal ugrik medencébe akár már holnap annak a reményében, hogy ezt egy vizes vb-n sportolóként is átélje” – fogalmazott az olimpiai bajnok sportvezető.