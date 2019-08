Egész Újlengyel gyászolja a 12 éves K. Kristófot. A fiú a barátaival biciklizett, amikor egy helybéli férfi elütötte. A tragédia után a gyermek családja és a gázoló is összeroppant.

Saját falubelije gázolta halálra a 12 éves újlengyeli kisfiút. Úgy tudni, egy, az útra belógó bokortól nem vette észre a közeledő autót Kristóf, akit most az egész település gyászol.

"(...) Gyakran láttuk erre tekerni a fiúkat, utoljára aznap. Pont arrafelé mehettek, ahol ez a borzalom megtörtént, akkor még nevetve viccelődtek a többiekkel. Egész éjszaka nem aludtam, csak sírni tudtunk. Nem tudjuk, hogy a szülei hogyan vészelik át ezt az egészet, nekik a gyerekeik a mindenük. Csak remélni tudjuk, hogy az idősebb fiuk, Zolika, tartja bennük a lelket, de ő is összetört, imádta az öccsét” – mondta a Borsnak egy, a családot ismerő asszony.

„A főutat nemrég aszfaltozták le, azóta sokan bátrabban hajtanak ott. De amúgy bárki kiengedi ide a gyerekét egyedül, a kisebbeket is. A baleset is itt történt: a kis Kristóf a barátaival érkezett egy aprócska lejtőről, ahol keresztezte az útja falubelijét, Norbertét. A férfi a nemrég lebetonozott úton jött a kocsival, nem messze a házától, amikor Kristóf megérkezett. Bár fékezett, az ütközést nem tudta elkerülni, Kristóf biciklistől repült közel tizenöt métert” - idézte fel a tragédiát, és hozzátette, a gyereknek esélye sem volt. „Valószínűleg az útra belógó bokortól Kristóf nem vette észre az autót, ami picit gyorsabban haladt. Kettős tragédia ez, itt két család élete is tönkrement, mert ezt Norbi, a gázoló sem fogja ép ésszel átvészelni. Azt hallottuk, hogy a baleset óta szinte élő halottként járkál” – vélekedik.

A lapnak megszólalt a gyászoló édesapa, Zoltán is: „Mint mindig, aznap is a barátaival ment ki. Gyakran bicikliznek errefelé. Az igaz, hogy amióta leaszfaltozták, sokan versenypályának használják azt a szakaszt. Ez az egész felfoghatatlan fájdalom.” A férfi elmondta, ismeri a fiát elgázoló férfit, a baleset óta azonban nem beszéltek, hozzátette, nem keres bűnbakot. A gázolót a helybeliek is felelősségteljes embernek ismerik, állítják, biztosan nem száguldozott.