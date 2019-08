Részegen ráfeküdt az anya a négy hónapos kislányára: a babát nem tudták megmenteni a szakemberek.

Egy liverpooli pár kisbabája meghalt, miután az anya részegen ráfeküdt. A nő és az apa együtt kezdtek el italozni, és olyan nagy mértékben fogyasztottak alkoholt, hogy öntudatlanságba zuhantak. A velük élő albérlő vette észre a bajt, miután hazaért. Az a látvány fogadta ugyanis, hogy az apa a fotelben fekszik, az anya pedig a kanapén, a kislányán.

A bérlő felébresztette a szülőket, és megkezdte a baba újraélesztését, miközben az anya a szomszédokhoz sietett segítéségét. Két egészségügyi dolgozó éppen a közelben tartózkodott, így ők is bementek a lakásba, hogy megnézzék a kisbabát. A mentők kiérkezéséig próbálkoztak a baba újraélesztésével, majd a szakemberek folytatták, de sajnos már nem tudtak segíteni a kislányon. A gyermeket a kórházban halottnak nyilvánították. Az anya és az apa is együttműködik a hatóságokkal. Megállapították, hogy mindketten nagy mennyiségű alkoholt fogyasztottak, de az anyának extrém magas volt az alkoholszintje, valamint kannabiszt is fogyasztottak – írja a Mirror.