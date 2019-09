Nem kedvez a fesztiváloknak és a kirándulni vágyóknak a hétvégi időjárás. Bár időnként kisüt a nap, alapvetően felhős, esős, helyenként viharos idő van.

Bár vasárnap délelőtt több felé kissüthet a nap, délután újra több helyen is záporokra kell számítani, a teljes országra elsőfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. A nyugati megyékben – Zala, Veszprém, Vas, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Fejér – azonban még ennél is durvább lehet a helyzet, ott felhőszakadásra is készülni kell.