Legalább tizenegy halálos áldozata van egy Rio de Janeiró-i kórházban éjszaka kitört tűznek - közölte pénteken a Globo 1 nevű brazil televíziós csatorna, hozzátéve, hogy a lángokat azóta megfékezték. A tűz okait egyelőre vizsgálják, a hatóságok rövidzárlatra gyanakodnak.

A kórház azon a részén, ahol a lángok felcsaptak, 103 beteg feküdt, akiknek a kimenekítésében az egészségügyi személyzet mellett a környékbeli lakosok is részt vettek. Az AFP francia hírügynökségnek több, a mentésben részt vevő civil azt mondta, a betegek biztonságba helyezése meglehetősen kaotikus körülmények között zajlott. Mások arról panaszkodtak, hogy a mentést nagyon megnehezítette a gyorsan terjedő füst is. Helyszíni beszámolók szerint az épület fölött is sűrű fekete füst gomolygott.

Sok ember az utcán, matracokon és hordágyakon várt a mentők kiérkezésére, akik a legsúlyosabb eseteket először egy közeli bölcsőde épületébe vitték át.



A Globo 1 értesülései szerint a halálos áldozatok száma még nem végleges, az épület átvizsgálása amég zajlik.