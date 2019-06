Utoljára léphetett be egykori otthonába Bíró Ica. Az elárverezett házból hétfőn elvihette utolsó holmijait, ám nem ment minden zökkenőmentesen. Rendőrökre is szükség volt.

Ahogy mi is megírtuk: hétfőn reggel 8 órakor egy órát kapott Bíró Ica az új tulajdonostól, hogy elárverezett otthonából elvihesse utolsó holmijait. A Metal Lady talált egy kést az egyik fiókban, azzal szeretett volna madzagot vágni. Az új tulajdonos a házban tartózkodó rokona megijedt, mire Ica átdobta a kést a kerítésen, hogy elkerüljék a félreértést.

A kiérkező rendőrök igazoltatták az ingatlannál lévőket, a költözés így estig elhúzódott, pedig az új tulajdonos eredetileg egy órát adott - írja a Blikk. Végül sikerült felpakolni Bíró Ica kádjád, maradék bútorát és leszereni a riasztót.

"A beépített kád, a konyhabútor kiszereléséhez és felpakolásához több ember kellett, de csak kettőt akartak beengedni, ám végül jöhettek többen" - mesélte a lapnak Bíró Ica, akinek svájcifrank-alapú hitele miatt árverezték el ingatlanjait.

Cicája, Tigris még mindig őrzi a házat, kissé elvadult, megfogni már nem lehet. "Szerencsére a szomszédok etetik, ezért jó húsban van, de sajnos nem vihetem magammal, mert a szépségstúdióm mellett korábban raktárnak bérbe adott lakásban élek, oda nem vihetem sem őt, sem a három kutyust, akik most a barátnőmnél élnek" - fogalmazott a Metal Lady. Több végrehajtási kifogást is emelt a bíróságon, mert kitart amellett, hogy jogtalanul szerezték meg otthonát. Hat a rendőrségen feljelentést is tett. Ám arról értesítették, hogy nem indul nyomozás, mert nem találtak bűncselekményre utaló jelet.