A hőség nem csupán az utcán bolyong, de bizony betéved a lakásokba is. Mind próbálunk ellene védekezni lehúzott redőnyökkel, éjszakai szellőztetéssel és természetesen klímával. Ám van egy másik módja is, hogy csökkentsük a hőérzetünket, ez pedig a ventilátor.

A mobil ventilátorok jó szolgálatot tehetnek, ha már nem bírod tovább a forróságot otthonodban, ám megvannak a maguk hátrányai. A folyamatos mesterséges szél zavaró lehet, akár huzatot is kaphatunk tőle, elfújja az asztalról a szalvétákat, papírokat, loboghat tőlük a hajunk, a csúcsfokozatra kapcsolt készülékek zajáról pedig nem is beszélve.

A mennyezeti ventilátorok is légmozgást generálnak, de sokkal szenzitívebben, kevésbé zavaróan teszik. Értelemszerűen nem fogják hűteni a lakást, mint egy klíma, csupán a levegő keringtetésével érik el, hogy kibírhatóbb legyen a meleg, de ezzel párhuzamosan jóval kevesebbet is fogyasztanak, és a beszerelésük is egyszerűbb.

Bár jó pár évvel ezelőtt élték fénykorukat, a mennyezeti ventilátor ma is „öltözteti" otthonodat. Válaszd ki a lakásdizájnodba leginkább illőt, legyen az a hagyományos falapátos vagy épp fém verzió.

Érdemes mennyezeti lámpával kombináltat beszerezni, így egyszerre lesz egy szuper impozáns fényforrásod és némi frissülést nyújtó készüléked. A régiekkel ellentétben, ma már távirányítós változatok közül is könnyedén választhatsz, melyeket könnyedén kezelhetsz, ráadásul állítható fokozattal is rendelkeznek. Nem érdemes kis légtérbe szerelni, így a legmegfelelőbb hely számukra a nappali, azaz a család közösségi tere.

Összegyűjtöttünk párat, a hazai kínálatból, hogy megkönnyítsük a dolgod, ha mennyezeti ventilátort vásárolnál: