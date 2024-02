Ősi japán szépségápolási trükkök, amikről nem is hallottál

A híres lapmaszkok

Forrás: Shutterstock/Copyright (c) 2017 BLACKDAY/Shutterstock

Habár már itthon is megjelentek híres japán arcmaszkok, mégsem terjedtek el olyan nagy mértékben ahhoz képest, amit tudnak! A lapmaszkok textúrája leginkább a papírlapokéhoz hasonlít, amely konkrétan minden hibára is gyógyír lehet. Pattanásos, zsíros, száraz, akár ekcémás bőrre is kiválóan alkalmazható a hűsítő termék. Használata pofonegyszerű: benedvesített arcbőrre kell felhelyezni arcunk formájának megfelelően, majd jöhet egy 30 perces pihentető relaxáció. Miután eltávolítottuk arcunkról a maszkot, a fennmaradó zselés állagú réteget tapogassuk bele bőrünkbe, hogy minél hidratáltabb lehessen. Nemcsak a problémás arcbőrrel, de a ráncok ellen is felveszi a harcot!

Kamélia