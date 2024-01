Női szépség és ideálok az ókortól napjainkig

Korok, korszakok jönnek-mennek, s vele együtt az ideálok is változnak. Hogy mikor, mit jelent a szépség, az gyakran olyan tényezőktől is függ, melyekre nem feltétlenül gondolnánk. Ami biztos, hogy a nők jelentős része bármit megtenne, hogy az adott korszak szépségideáljának megfeleljen, s ha ez nem sikerül, azt az önbizalma bánja. Holott, legyen bármi is a társadalmi elvárás, nem kötelező megfelelni neki. Sokszor az egyedi stílus sokkal vonzóbb, bármilyen testalkat is társul hozzá, mint tömegízlés.

Na de, nézzük, melyik kornak milyen volt a szépségideálja!