A legjobb önbarnítók, hogy a bőröd ősszel is ragyogjon

Az önbarnító termékek az évek alatt szerencsére könnyen használható, hasznos és egészséges termékek lettek. Nem koszolnak, nem ragadnak, nem maradnak a ruhán, könnyebben és hatékonyabban lehet használni őket. Számos önbarnító formula közül választhatunk, amik biztosítják, hogy a gyönyörű nyári színünk ősszel is megmaradjon.

Használj a bőrtípusodnak megfelelő önbarnító terméket.

Az önbarnító termékek széles választéka

Miért válassz önbarnítót?

Az önbarnítás egy sokkal egészségesebb megoldás a káros UV sugárzással szemben, ráadásul szezontól független, így az ősszel is könnyen használhatod, hogy napsütötte színed legyen. Az önbarnítók nem károsítják a bőröd, sőt, tele vannak bőrtápláló anyagokkal. Bármilyen bőrön alkalmazható akár az illatos, akár az illatmentes verziójuk, és sokkal olcsóbbak, mint a szolárium. Ráadásul gyorsabban is hatnak.

Hogyan válassz önbarnítót?

Mindenki használhat önbarnítót bőrszíntől és bőrtípustól függetlenül. Ha szeretnéd megtalálni azt, amelyik neked a leghatásosabb, és amivel elérheted a kívánt hatást, akkor gondold végig, hogy milyen formulát szeretnél, milyen gyorsan szeretnéd elérni a tökéletes, napbarnított színt, milyen árnyalatra van szükséged és milyen illatú önbarnítót szeretnél.

Formula

Az önbarnító termékek lehetnek olajok, krémek, habok és kendők is, de barnító kapszulák is léteznek, ám ebben a cikkben csak a külsőleg alkalmazható termékeket gyűjtöttünk össze. A hab vagy mousse a legjobb a legtöbb bőrtípusnak. A kezdőknek javasolt a színezett hab, hogy lássák, mely területre mennyi terméket vittek fel. Utazáshoz a kendő tökéletes megoldás, mert kis helyen is elfér és szuper hatékony. A spray akkor nagyon jó, ha nehezen elérhető területekről van szó, mert nem igényel kenegetést. Ezt azonban a gyakorlottaknak ajánljuk, akik már biztosan tudják a megfelelő eloszlatás trükkjét. Az önbarnító krémek és olajok a szárazabb bőrűeknek lesznek ideálisak.

1. Természetes önbarnító hab, ár: 15 200 Ft 2. Önbarnító arcra és testre, ár: 4 490 Ft 3. Vilgain Testápoló olaj, ár: 3 990 Ft

Felszívódási idő