Őrült Tiktok-trend: napozási csíkokat tetováltatnak magukra az influenszerek

Az emberek többsége mindent megtesz azért, hogy napbarnított bőrét ne csúfítsák el fürdőruha csíkjai. Egy furcsa Tiktok-trend most szembemegy ezzel: napozás utáni csíkokat festenek magukra az influencerek. Értelmetlen divathóbortnak tűnik, pedig a trendnek komoly kulturális előzményei vannak.
Valószínűleg nem vagyok egyedül azzal, hogy égig szaladt szemöldököm, amikor az első videó szembe jött velem, amiben önbarnító segítségével napozási csíkot festettek a bőrükre az önjelölt szépségguruk. Nem sajnálták a sötétbarna habot, hogy aztán lemosva úgy nézzenek ki, mint akik egy kiadós napfürdőzésről tértek vissza.
Az önbarnító kellemes meleg tónust ad a bőrnek, emellett megidézi a kilencvenes-kétezres évek napbarnított bőrének nosztalgikus divatját.
Ez a szépségőrület a kreativitásnak is teret enged: a klasszikus bikinivonalakon túl sokan különféle mintákat készítenek maguknak, ami nem újdonság – hasonló megoldások már a 2000-es évek szoláriumos korszakában is felbukkantak. A TikTok-trend követői sokszor a fürdőruhájukat áldozzák fel a látvány kedvéért, de gyakran dolgoznak stencillel, celluxszal, valamint önbarnítóval vagy sminkkel.
Akadnak, akik ennél is messzebbre mennek, és ténylegesen magukra tetováltatják a fürdőruhacsíkokat. Csakhogy a természetes napozás soha nem ad ilyen élesen kirajzolódó mintákat, így a végeredmény inkább szokatlan, mint valósághű. A bizarr trend mögött azonban meglepően erős kulturális gyökerek húzódnak meg.
Míg a kilencvenes években mindent megtettek azért, hogy elkerüljék a fürdőruhacsíkokat, 2025-re odáig jutott a világ, hogy ezeket tudatosan festik a bőrükre a szépségtrendek megszállottjai. A jelenség mögött nemcsak a nosztalgia áll, hanem mélyebb társadalmi változások, új szépségideálok és státusszimbólumok is meghúzódnak.
Az ipari forradalom előtti időkben a világos, porcelánszerű bőr számított kívánatosnak, hiszen a nemesi réteg az árnyékos palotákban élt, míg a lebarnult bőr a földeken dolgozó parasztságra volt jellemző – és az alacsony társadalmi státuszt jelezte.
Fordult a kocka, amikor a 19. században a parasztság nagy része a gyárakba ment, az arisztokrácia pedig felfedezte a szabadidős tevékenységeket és a tengerpartot.
Újabb fordulat állt be azután, hogy felfedezték a napozás és bőrrák közti összefüggést, az emberek tudatosabbá váltak, ma már mindenki naptejet használ.
Európai kultúrkörben a mai napig a napcsókolta bőr a szépségideál, azonban a mesterséges bikinicsíkra még mindig nem ad magyarázatot. Talán ezek a csíkok az önfeledt nyaralást, szórakozást jelképezik, amikor az embert nem korlátozza semmi. A mai világban, amikor egyre kevesebb a szabadidő és azt is inkább négy fal között töltjük, az utazás pedig jelentősen megdrágult, egy ilyen hamis csík megadja azt az illúziót, hogy minden rendben. Kísértetiesen emlékeztet arra, amikor a második világháborúban harisnyát festettek lábukra a nők.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.