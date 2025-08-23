Őrült Tiktok-trend: napozási csíkokat tetováltatnak magukra az influenszerek

Az emberek többsége mindent megtesz azért, hogy napbarnított bőrét ne csúfítsák el fürdőruha csíkjai. Egy furcsa Tiktok-trend most szembemegy ezzel: napozás utáni csíkokat festenek magukra az influencerek. Értelmetlen divathóbortnak tűnik, pedig a trendnek komoly kulturális előzményei vannak.

Régen eltüntették, ma magukra festik a napozási csíkokat.

Forrás: Stone RF

Hamis napozási csíkok önbarnítóval és tetoválótűvel

Valószínűleg nem vagyok egyedül azzal, hogy égig szaladt szemöldököm, amikor az első videó szembe jött velem, amiben önbarnító segítségével napozási csíkot festettek a bőrükre az önjelölt szépségguruk. Nem sajnálták a sötétbarna habot, hogy aztán lemosva úgy nézzenek ki, mint akik egy kiadós napfürdőzésről tértek vissza.

Az önbarnító kellemes meleg tónust ad a bőrnek, emellett megidézi a kilencvenes-kétezres évek napbarnított bőrének nosztalgikus divatját.

Ez a szépségőrület a kreativitásnak is teret enged: a klasszikus bikinivonalakon túl sokan különféle mintákat készítenek maguknak, ami nem újdonság – hasonló megoldások már a 2000-es évek szoláriumos korszakában is felbukkantak. A TikTok-trend követői sokszor a fürdőruhájukat áldozzák fel a látvány kedvéért, de gyakran dolgoznak stencillel, celluxszal, valamint önbarnítóval vagy sminkkel.

Akadnak, akik ennél is messzebbre mennek, és ténylegesen magukra tetováltatják a fürdőruhacsíkokat. Csakhogy a természetes napozás soha nem ad ilyen élesen kirajzolódó mintákat, így a végeredmény inkább szokatlan, mint valósághű. A bizarr trend mögött azonban meglepően erős kulturális gyökerek húzódnak meg.

Kultúrtörténet a hamis napozási csíkok mögött

Míg a kilencvenes években mindent megtettek azért, hogy elkerüljék a fürdőruhacsíkokat, 2025-re odáig jutott a világ, hogy ezeket tudatosan festik a bőrükre a szépségtrendek megszállottjai. A jelenség mögött nemcsak a nosztalgia áll, hanem mélyebb társadalmi változások, új szépségideálok és státusszimbólumok is meghúzódnak.

Az ipari forradalom előtti időkben a világos, porcelánszerű bőr számított kívánatosnak, hiszen a nemesi réteg az árnyékos palotákban élt, míg a lebarnult bőr a földeken dolgozó parasztságra volt jellemző – és az alacsony társadalmi státuszt jelezte.

Fordult a kocka, amikor a 19. században a parasztság nagy része a gyárakba ment, az arisztokrácia pedig felfedezte a szabadidős tevékenységeket és a tengerpartot.

Újabb fordulat állt be azután, hogy felfedezték a napozás és bőrrák közti összefüggést, az emberek tudatosabbá váltak, ma már mindenki naptejet használ.