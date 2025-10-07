Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
5 ajakdúsító szájfény, amelytől extrán szexi ajkaid lesznek

PhotoAlto - PhotoAlto/Frederic Cirou
sminktipp plumper plumping szájfény
Fényes, csillogós és telt ajkakra vágysz? Meghoztuk a legjobb ajakdúsító szájfényeket, amelyeket világszerte minden nő imád. Ha egy kis plusz szexiségre vágysz, próbáld ki te is ezeket a plumping szájfényeket.

Nem kell, hogy az ajakápolás és a szexi megjelenés két külön dolog legyen. Összegyűjtöttük azokat a szájfényeket, amelyek nemcsak hihetetlenül hidratálnak, de csillogóbbnak és látványosan dúsabbnak mutatják az ajkaidat. Pezsdítsd fel a hétköznapi sminkrutinodat ezekkel a termékekkel, a teltebb ajkakért!

szájfény smink
5 szájfény a teltebb ajkakért
Forrás:  Getty Image

Szájfények a teltebb ajkakért

A plumping lipbalm vagy lip plumper neveken ismert ajakdúsító szájfények bizsergető, csipős érzetet keltenek az ajkaidban, ami annak köszönhető, hogy fokozzák az ajkaidban a hajszálerek vérkeringését, és ezzel egyúttal teltebb, dúsabb hatást eredményeznek, mint egy egyszerű szájfény. Ez a sminktrend könnyen beépíthető a hétköznapi rutinodba, használhatod a már meglévő, kedvenc szájkontúrceruzáddal vagy ajaktintáiddal. A dúsabb hatás tehát nemcsak ajakfeltöltéssel, hanem plumping-típusú szájfényekkel is elérhető.

Íme, a legtrendibb ajakdúsító szájfények — legyél te is beauty-guru és próbáld ki!

MAYBELLINE NY NR. 001 BLASH BLAZE 4 399 FT /  ADDICT LIP MAXIMIZER 44 € / YSL LOVESHINE 20 790 FT / LIPGLASS BLOW PLUMPING OIL 10 500 FT / REVOX HYALURONIC ACID 2 560 FT
Forrás: SHUTTERSTOCK / MAC / NOTINO / DOUGLAS / DIOR / DM

Sminktippek a lip plumper termékekhez

  1. Válasz olyan színt, ami passzol a legtöbb szájkontúr ceruzádhoz. 
  2. Finoman vonalazd körbe az ajkad, egy minimálisan túl is rajzolhatod az ajkad legmagasabb pontját.
  3. Használj egy világosabb színt az ajkad belsejére, ez lehet akár krémrúzs is.
  4. Az egészet zárd le egy plumping szájfénnyel, ami színben, tónusaiban megegyezik a sminkeddel.
  5. Ha extrán nagy kontrasztot szeretnél, még hangsúlyosabb hatásért használj korrektort az ajkad körül.
  6. Ha pedig állandó telítettségre és hidratáltságra vágysz, akkor olyan formulát keress, amelyben a fő összetevő a hialuronsav.

