5 ajakdúsító szájfény, amelytől extrán szexi ajkaid lesznek

Nem kell, hogy az ajakápolás és a szexi megjelenés két külön dolog legyen. Összegyűjtöttük azokat a szájfényeket, amelyek nemcsak hihetetlenül hidratálnak, de csillogóbbnak és látványosan dúsabbnak mutatják az ajkaidat. Pezsdítsd fel a hétköznapi sminkrutinodat ezekkel a termékekkel, a teltebb ajkakért!

5 szájfény a teltebb ajkakért

Forrás: Getty Image

Szájfények a teltebb ajkakért

A plumping lipbalm vagy lip plumper neveken ismert ajakdúsító szájfények bizsergető, csipős érzetet keltenek az ajkaidban, ami annak köszönhető, hogy fokozzák az ajkaidban a hajszálerek vérkeringését, és ezzel egyúttal teltebb, dúsabb hatást eredményeznek, mint egy egyszerű szájfény. Ez a sminktrend könnyen beépíthető a hétköznapi rutinodba, használhatod a már meglévő, kedvenc szájkontúrceruzáddal vagy ajaktintáiddal. A dúsabb hatás tehát nemcsak ajakfeltöltéssel, hanem plumping-típusú szájfényekkel is elérhető.

Íme, a legtrendibb ajakdúsító szájfények — legyél te is beauty-guru és próbáld ki!

MAYBELLINE NY NR. 001 BLASH BLAZE 4 399 FT / ADDICT LIP MAXIMIZER 44 € / YSL LOVESHINE 20 790 FT / LIPGLASS BLOW PLUMPING OIL 10 500 FT / REVOX HYALURONIC ACID 2 560 FT

Forrás: SHUTTERSTOCK / MAC / NOTINO / DOUGLAS / DIOR / DM

Sminktippek a lip plumper termékekhez