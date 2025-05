5 lerobbanthatatlan ajaktinta, ami láttán a pasid is elgyengül – Termékekkel, árakkal

Az ajaktinta az idei év egyik nagy felfedezettje: mutatjuk, hogyan használd a lenyűgöző eredményért.

Az ajaktinta az egyik legjobb megoldás, ha tartós sminkre vágysz.

Forrás: Shutterstock

5 ajaktinta, ami a legjobb barátod lesz idén nyáron

Maxi tartósság, maxi szín

Bárhogyan is szeretsz sminkelni, legyen az minimalista, vagy full glam, egészen biztos, hogy van egy kedvenc ajakterméked, amire esküszöl: egy könnyed ajakszínező, egy matt rúzs, vagy egy extra szájfény. A telt és puha ajkak ugyanis már a kezdetektől fogva a nőiesség szimbólumának számítottak, még akkor is, ha olykor bosszantó szembesülni azzal, hogy kedvenc színünk az állunkig elkenődött, vagy 10 perc után teljesen lekopott a szánkról. Ha te is idegeskedtél már legalább az egyik miatt, akkor nyugodtan dőlj hátra: mutatjuk a megoldást!

Az ajaktinta ugyanis egy olyan csodálatos találmány, ami beszínezi az ajkaidat és pár perc száradás után egész napon át tartó, gyönyörű hatást biztosít.

Mindezt tökéletes hidratálás mellett és gyakran olyan bőrbarát összetevőkkel, mint a hialuronsav és a növényi olajok.

Hogyan használd?

A legegyszerűbb módja, ha reggel felkened, mint egy klasszikus ajakrúzst (ne ijedj meg, picit folyósabb az állaga) és aztán élvezed az egész napon át tartó hatást. Az igazi fekete övesek azonban már éjszaka felviszik és nem csupán a szájukra: az egész arcuk jócskán kap belőle.

Ezeket a fantasztikus kis tintákat ugyanis nyugodtan használhatod pirosítóként vagy akár szemhéjpúderként is az arcodra feltapogatva, hogy reggel pirospozsgásan és félig kész sminkkel ébredj.

A titok csak annyi, hogy mindenképp várj 10 percet felkenés után, mielőtt álomra hajtod a fejed, nehogy a szépséges szín teljes egésze a párnahuzatodon landoljon. Mutatjuk, melyek a legtutibb termékek!

1. Clarins Water Lip Stain

CLARINS Water Lip Stain Ajakszínező 9 000 Ft

Forrás: www.marionnaud.hu

A CLARINS ajakszínezőjének könnyű, víz állagú textúrája könnyen felvihető és egész napra megszínezi az ajkakat anélkül, hogy nyomot hagyna maga után.

2. NYX Lyp Hydrating Gloss Stain Szájfény

NYX Lip Hydrating Gloss Stain szájfény 4 990 Ft

Forrás: https://www.douglas.hu/

Ebben a termékben az a különleges, hogy szájfényként is lehet viselni, mivel gyönyörű, vibráló színt ad, de kopás után ajaktintaként is tökéletesen megállja a helyét.