50 éves lett Christian Bale, aki két világrekordot is tart – 10 érdekesség a hollywoodi szupersztárról

Állandó költözésekkel telt a gyerekkora

A walesi Pembrokeshire-ben született 1974. január 30-án angol szülőktől, és magát is ízig-vérig angolnak vallja. Az édesanyja cirkuszi előadóként dolgozott, az édesapja pilótaként és környezetvédelmi aktivistaként is tevékenykedett. A szülei foglalkozásai miatt gyakran költöztek, Bale 15 éves korára már 15 különböző helyen élt, többek között Portugáliában és Amerikában is.