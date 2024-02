30 éves lett Hollywood csodagyereke: Dakota Fanning hamarosan Budapestre látogat

15 évesen ment először iskolába

A gyerekszínészi karrierje miatt magánúton végezte a tanulmányait egészen kamaszkoráig, amikor már vágyott a kortársi közösségre. Ezért aztán középiskolába már rendes tanulóként járt, sőt még a sulis pomponlánycsapat tagja is lett. Utána pedig a filmezés mellett az egyetemet is elvégezte, a New York University-n diplomázott társadalmi nemek tudományából, a fő témája a filmek és a kultúra nőábrázolásának változásai volt.

Világsztároknak köt sálat

A hobbijai között ott szerepel a zongorázás és hegedülés, a tánc és a lovaglás is, de mindennél jobban szeret kötni. A sálakra specializálódott, és a híres szakmabeli ismerősei közül megajándékozta egy-egy saját készítésű darabbal többek között Tom Cruise-t, Robert De Nirót, Denzel Washingtont és Steven Spielberget is.