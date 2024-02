Csillagot kapott Mark Ruffalo a Hollywoodi hírességek sétányán: könnyekig hatódott

Mark Ruffalo csütörtök délután kapta meg csillagát a Hollywoodi hírességek sétányán. A fontos eseményre a színészt elkísérte felesége, Sunrise Coigney és három gyermekük közül kettő, emellett pedig olyan barátok és egykori kollégák is tiszteletüket tették Los Angelesben, mint Barry Keoghan és Jennifer Garner. A színésznő beszédet is mondott az eseményen, amelyben méltatta kollégáját - Mark Ruffalo pedig könnyekig hatódott a szavain. "A Szegény párákban nyújtott alakításod minden díjat megérdemel, az összeset. De az igazi siker az , hogy a kollégáid milyen izgatottak és mennyire örülnek annak, hogy lehetőségük van ünnepelni téged" - mondta a többi között a színésznő, akivel a Hirtelen 30 című vígjátékban szerepelt együtt Mark Ruffalo. Ennek a híres Thriller-táncát is bemutatták az eseményen.