Jó hír A Bridgerton család rajongóinak: az első fotók után most már kisvideót is láthatnak a sikeres sorozat 3. évadából, a Netflix pedig már azt is elárulta, hogy a sorozatpremier május 16-án lesz. Az már régóta nem titok, hogy a 3. évad Penelope és Colin szerelméről szól majd, ami az előzményeket tekintve biztosan sok bonyodalommal jár.

"Penelope Featherington végre feladta Colin Bridgerton iránt régóta tartó szerelmét, miután meghallotta a becsmérlő szavait az elmúlt évadban. Úgy döntött, itt az ideje, hogy férjet találjon, lehetőleg olyat, aki elegendő függetlenséget biztosít számára ahhoz, hogy Lady Whistledownként folytathassa kettős életét, távol anyjától és nővéreitől" - írta a csatorna a közleményében.

A 2020-ban indult széria hatalmas sikert aratott, a második évad 2022 tavaszán debütált, 2023-ban pedig készült egy spin-off-széria Sarolta királyné – Egy Bridgerton-történet címmel.