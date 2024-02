Visszaküldte a királynőnek a kitüntetését a büszke walesi filmsztár – 10 érdekesség az 55 éves Michael Sheenről

Michael Sheen és Kate Beckinsale és közös gyermekük, Lily Mo Sheen

A szakmabeliekre bukik

Beckinsale-en kívül két másik híres kolléganővel is szerelmi kapcsolatot ápolt: 2010 és 2013 között Rachel McAdams, 2014 és 2018 között Sarah Silverman volt a párja. 2019 óta a svéd színésznő Anna Lundbergel él együtt, akitől már két kislánya is született.

Ezeket a filmeket nézd, ha rá hallgatsz

Az örök kedvenc filmje a Diadalmas szerelem című angol klasszikus 1946-ból. Emellett az Apokalipszis most (1979), a Harmadik típusú találkozások (1977), a 12 majom (1995) és a Krisztus utolsó megkísértése szerepel a kedvencei listáján.

A királyi család fekete báránya várja

2023-ban főként sorozatokban (Elveszett próféciák, Staged, Best Interest) láthatták őt a nézők. A következő munkái közül a The Price of Admission mozifilm egy saját magát megíró szerzőről fog szólni, a Very Royal Scandal miniszériában pedig a pedofilbotrányokba keveredett András herceget alakítja majd.