Bradley Cooper és Gigi Hadid: már nem titkolják kapcsolatukat

Hadid és Cooper viszonyáról már tavaly óta találgatnak, de eddig egyikük sem erősítette meg vagy cáfolta a hírt. Akkor is lesifotósok kapták őket lencsevégre, ahogy most is. A sztárpár egy New York-i étteremben vacsorázott, és elcsattan köztük több csók is. Baráti körben voltak, nem zavartatták magukat, úgy tűnik, már nem olyan fontos számukra, hogy titkolják a szerelmüket. A vacsoráról is kéz a kézben távoztak.

Gigi Hadid plants a kiss on Bradley Cooper during PDA-packed date night in NYC https://t.co/uB9x8kCO1R pic.twitter.com/zwvKXFwDAS — Page Six (@PageSix) March 15, 2024