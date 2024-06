Meztelenkedés: színésznők, akik levetkőztek a filmekben és a tévéműsorokban, mégsem bánták meg

Teljes meztelenkedés a filmekben? Egyes hollywoodi színésznők imádják mutogatni tökéletes testüket, nem félnek a forgatásoktól! Annak ellenére, hogy a világsztárok családjai és a barátok merően ellenzik néha ezeket a jeleneteket, híres szexszimbólumaink még így is bevállalják a szerepeket. Kik ők? Lássuk!

Margot Robbie The Wolf of Wall Street című filmben

Forrás: Profimédia

Sztárok, akik nem félnek meztelenkedni

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence a 2003-as No Hard Feelings című vígjátékban vetkőzött meztelenre egy tengerparti jelenet kapcsán. „Az életemben és a csapatomban mindenki helyesen cselekszik, és azt kérdezi: Biztos vagy benne? Biztos vagy benne? Biztos vagy benne? Egy pillanatig sem gondolkoztam” - emlékezett vissza Jennifer egy interjúban, miközben vidáman elevenítette fel a forgatást, nagyon élvezte.

Salma Hayek

Az 1993-as Desperado című film sokak számára ikonikus, főként az a jelenet, amikor Salma Hayek és Antonio Banderas együtt meztelenkedtek egy filmbéli szerepjátékban. Később kiderült, hogy habár szereti mutogatni mesés idomait, mégis sokként érte, amikor kiderült, meztelenre kell vetkőznie egy vágókép kedvéért. „Amikor elkezdtünk forgatni, zokogni kezdtem. Nem tudtam, hogy képes vagyok-e rá” – mesélte az "Armchair Expert" podcastjében 2021-ben. A legjobban Antoniotol féltem. Viszont abszolút úriember volt, nagyon kedves, szerencsére azóta is közeli barátok vagyunk. Vicces, hogy egy meztelen jelenet hoz össze két embert, ugye?”

Margot Robbie

Margot Robbie a A Wall Street Farkasa című filmben csábította el Leonardo Di Caprio karakterét egy mesés aktusra. Egy interjúban Robbie elárulta, lehetőséget kapott arra, hogy köntöst viseljen a pikáns jelenethez, de ragaszkodott ahhoz, hogy realisztikusabb módon vegyék fel a pikáns képeket.

Angelina Jolie

Angelina Jolie félmeztelen jelenetet forgatott egy fürdőkádban a 2015-ös By The Sea című filmjéhez, amelyben akkori férjével, Brad Pitt-tel szerepelt. Nem ez volt az első alkalom, hogy a színésznő levetkőzött egy filmben, de sokkal megrendítőbb pillanat volt, mivel ez volt az első meztelen jelenete a két évvel korábbi kettős masztektómiája után. „Sok jelenetet szerettem volna megváltoztatni, vagy éppen kivágni. Rájöttem, hogy én leszek meztelenül abban a fürdőkádban" – mondta Angelina a The New York Times-nak. " De azt mondtam magamnak... tegyük félre mindezt. Nem változtathatod meg vagy vághatod ki ezt a jelenetet csak azért, mert masztektómiád volt, vagy mert házasok vagyunk, és az emberek elemezni fogják a végeredményt. Ez csalás lenne.”