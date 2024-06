Sztárok, akik krónikus vagy ritka betegségben szenvednek

Statisztikai adatok alapján Magyarország felnőtt lakosságának nagyjából 36 százaléka él valamilyen krónikus betegséggel. Nincs ez másképp külföldön se, nemzetközi szinten is magas számokat mutatnak a felmérések. A betegség nem válogat, a sztárokat ugyanúgy utoléri, mint a hétköznapi embereket, a hírességek, legyenek bármilyen gazdagok, nem úszhatják meg a megküzdést, elfogadást és ha szükséges, az életmódváltást. A sztárok életében ilyenkor az addig a világot jelentő deszkák plusz nehézségként jelenthetek meg, hiszen az elvárásoknak meg kell felelniük, minden körülmények között. Sokan közülük az ismertségüket arra használják fel, hogy edukálják a rajongóikat, megosztják velük a tapasztalataikat, eloszlatják a betegség körüli tévhiteket, megbélyegzést, miközben támogatást nyújtanak azoknak, akik ugyanabban a betegségben szenvednek, mint ők.

Lady Gaga nem az a sztár, aki folyton a betegségéről beszél, de nem is titkolja a fájdalmait

Forrás: Getty Images for HBO/Lady Gaga At The World Premiere Fan Screening Of HBO Original “Gaga Chromatica Ball” In Los Angeles

Sztárok, akik szívesen beszélnek a betegségükről

Lásuk, kik azok a hírességek, akik nem riadnak vissza, ha a betegségükről kérdezik őket.

Jada Pinkett Smith — Alopecia

Jada Pinkett Smith sem az a sztár, aki elhallgatná a betegségét

Forrás: Getty Images via AFP/2024 Getty Images

Jada Pinkett Smith nyíltan beszélt a hajhullást okozó alopecia nevű betegségéről. Először a Red Table Talk egyik 2018-as epizódjában beszélt róla a rajongóinak, később, 2021-ben a színésznő az Instagramon osztott meg egy közeli képet a hajhullás okozta csupasz foktokról, amelyekre rámutatva azt mondta: „Ezt egy kicsit nehezebb lesz elrejtenem, úgyhogy gondoltam, megosztom, hogy ne kérdezősködjetek, de tudjatok róla, teszek ide pár strasszkövet és készítek magamnak egy kis koronát". A 2023-ban megjelent, nálunk még csak eredeti nyelven kapható Worthy című életrajzi könyvében is szentelt egy fejezetet a betegségének, ezzel kapcsolatban egy interjúban így nyilatkozott: „Sok alopeciában szenvedő ember szégyelli az állapotát. Az egyik legfontosabb dolog amit a könyvvel el akarok érni, hogy az emberek elfogadják és tudatosítsák önmagukban, hogy nincs miért szégyenkezniük”.

Céline Dion — Stiff-person-szindróma

Forrás: Getty Images via AFP/2024 Getty Images

Az énekesnő egy nagyon ritka, egymillió emberből legfeljebb egy-kettőt érintő neurológiai betegségben szenved. Céline Dion először 2022-ben beszélt az állapotáról, a közösségi médiában mondta el rajongóinak, hogy súlyos izomgörcsöktől szenved, ami az élete minden területére hatással van, nemcsak a járás okoz neki nehézséget, de a beszéd és az éneklés is. A 2024 június 25-én az Amazon Prime-on megjelenő, I Am: Céline Dion című dokumentumfilmben betekintést enged az életébe, de korábbi interjúiban is elmondta, hogy küzdelme 17 évvel ezelőtt kezdődött, és hogy annak érdekében, hogy színpadra állhasson, nagy dózisú izomlazítókat, például váliumot vett be. Jelenleg fizikai rehabilitációt, gyógyszeres és immunterápiát, valamint énekterápiát magába foglaló kezelést kap. Az ötszörös Grammy-győztes sztár mielőbb szeretne visszatérni a színpadra, addig viszont büszkén beszél betegségről, egészségről, nem véletlenül: „Az a célom, hogy segítsek másoknak, és ez a legnagyobb ajándék" — nyilatkozta.