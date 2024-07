Jennifer Aniston kipróbálta a halspermát — Bármit megtesz, ha a szépéségéről van szó

A világhírű színésznő elárulta, hogy hajlandó legalább egyszer kipróbálni bármilyen trendi szépségápolási kezelést. Jennifer Aniston így a halsperma alapú arckezeléstől sem rettent vissza, bár ez már számára is elég furcsa volt.

Jennifer Aniston hajlandó bármilyen szépségápolási eljárást kipróbálni. Forrás: Getty Images

Jennifer Aniston számára a kozmetikusa javasolta, hogy próbálja ki a halsperma kezelést

A sztárok szinte bármire hajlandóak, ha szépségük megőrzéséről van szó. Jennifer Aniston is számtalan arckezelést kipróbált már, bár a halsperma még őt is váratlanul érte. A Friends 55 éves sztárja nemrégiben betekintést adott szépségápolási kezeléseibe, amelyeket fiatalos megjelenése megőrzése érdekében végez. A Wall Street Journalnak adott interjújában Jennifer elmagyarázta, hogy kozmetikusa javasolta neki a lazacsperma alapú arckezelés kipróbálását. Bár kezdetben kétségei voltak, végül kipróbálta ezt a nem mindennapi szépítő kezelést. Elmondása szerint azonban számára nem volt hatásos, vagy legalább is nem észlelt látványos változást bőrének állapotában.

Hogyan hat a halsperma kezelés?

Tudományos kutatások szerint a halspermában, pontosabban a lazac spermában található fehérjék, vitaminok és ásványi anyagok elősegíthetik a bőr hidratáltságát, rugalmasságának helyreállítását és csökkenthetik a ráncokat. A lazacsperma arckezelés eredetileg a K-beauty világából származik és különösen azok számára ajánlott, akiknek száraz, sérült vagy vízhiányos a bőrük. Fontos először tesztelni, mivel egyesek érzékenyek lehetnek rá, de hatékony megoldás lehet a természetes szépségápolás szerelmeseinek.

Jennifer Anistont igaz nem győzte meg teljesen a lazacsperma kezelés hatékonysága, azonban továbbra is hajlandó bármilyen szépségápolási eljárást kipróbálni, beleértve a peptid injekciókat, amelyek elősegítik a sejtforgalmat és a kollagén termelést.