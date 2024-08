Kiderült, mikor vesz részt legközelebb nyilvános eseményen Katalin hercegné

A háromgyerekes hercegné a családjával együtt jelent meg az idei Trooping the Colour elnevezésű rendezvényen június 15-én, majd a múlt hónapban Sarolta hercegnővel vett részt a wimbledoni férfi döntőn is. A visszatérésével kapcsolatos sok találgatás után egy bennfentes megosztotta, hogy Katalin hercegné visszatérése nem valószínű a közeljövőben, de a kiemelt királyi eseményeken részt vehet.

Katalin hercegné a családjával együtt jelent meg az idei Trooping the Colouron

Forrás: Getty Images/Trooping The Colour 2024

Katalin hercegné még nem elég erős a visszatéréshez

Egy forrás elmondta, hogy Katalin hercegné valószínűleg továbbra is részt vesz a majd a királyi család többi tagjával együtt a brit nemzeti eseményeken, például az Emlékezés Vasárnapján. A visszatérésével kapcsolatban az Expressnek egy másik forrás szintén azt mondta: „Még nem tartunk ott. Amikor utoljára a Trooping the Colour előtt hallottunk róla, azt mondta, hogy a kezelése a nyáron is folytatódik, és ez így is van. Ahogy ő maga is elmondta, még nincs túl a nehezén. Mindenki számára nehéz a fizikai felépülés a kezelés befejezése után. Ez nem olyan, mintha egy kapcsolót kapcsolnánk át”.

Katalin hercegné, miután június 14-én közleményben tudatta, hogy részt vesz a másnapi Trooping the Colour elnevezésű rendezvényen, és egyúttal tájékoztatta rajongóit az egészségi állapotáról.

Katalin hercegné akkor a következő szavakkal köszönte meg a britek szeretetét és betegsége miatti aggodalmait:

„Elképesztő volt számomra az a sok kedves üzenet, ami az elmúlt hónapokban a támogatásról és a bátorításról szólt. Ez tényleg nagyon sokat jelentett Vilmosnak és nekem, és mindkettőnket átsegített a nehezebb időszakokon. Jól haladok, de mindenki, aki kemoterápián megy keresztül, tudja, hogy vannak jó és rossz napok. A rossz napokon az ember gyengének és fáradtnak érzi magát, és kénytelen hagyni a testének, hogy pihenjen. De a jó napokon, amikor erősebbnek érzed magad, a lehető legtöbbet akarod kihozni belőle. A kezelésem még tart, és még néhány hónapig tartani is fog. Azokon a napokon, amikor elég jól érzem magam, öröm az iskolai életbe bekapcsolódni, személyes időt tölteni azokkal a dolgokkal, amelyek energiát és pozitivitást adnak nekem, valamint végezni egy kis otthoni munkát”.