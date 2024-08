Katalin hercegné „lehet, hogy soha nem tér vissza": betegsége sok mindent megváltoztathat

Robert Jobson királyi szakértő új könyvben tárja fel Katalin hercegné életét, ennek apropóján pedig legutóbb azt nyilatkozta, előfordulhat, hogy Katalint már nem fogjuk abban a szerepben látni többé, amiben betegsége előtt. Az pedig biztos, hogy nem akarja felesleges drámára pazarolni az idejét.

Katalin hercegné nem feltétlenül tér majd vissza ugyanabba a szerepbe

Forrás: Getty Images

Katalin hercegné szerepe végleg megváltozhat

Mint ismert, Katalin hercegné márciusban bejelentette, hogy tervezett hasi műtéte során rákot diagnosztizáltak nála, ami miatt megelőző kemoterápiás kezelésben részesül. Tette ezt azok után, hogy a nyilvánosságtól való visszavonulása rengeteg spekulációt szült. Ezután ismét visszavonult és a kezelésére koncentrált, feladatait Vilmos herceg vette át, aki a királyi szakértő szerint „teljesen le volt törve" felesége betegsége miatt.

„Vilmos herceg teljesen le volt törve, amikor megtudta, hogy Katalin hercegné rákos ilyen röviddel III. Károly király diagnózisa után. Ez lesújtó volt számára" - mondta Robert Jobson királyi író. „Ez megingatta őt" - folytatta a szerző. „Ehhez kétség sem férhet." A 42 éves Kate viszont „nagyon sztoikus" maradt - ahogy a 75 éves Károly is. Vilmos herceg - és Kamilla királyné is - vállalták újdonsült szerepüket a királyi családban, és annyi tehertől mentesítették párjaikat, amennyitől csak tudták.

Katalin idén júniusban jelent meg először a nyilvánosság előtt, méghozzá a Trooping the Colour ünnepségen. Ezt megelőzően is rebesgették, hogy ezen jeles alkalomból talán a hercegné kivételt tesz, és bizony így is lett. Az esemény ennek köszönhetően hatalmas érdeklődésre tartott számot, majd nem sokkal később Katalin Wimbledonban is tiszteletét tette, ahol ő adta át a győztesnek járó trófeát. Megjelenései után azonban emlékeztették az embereket arra, ez nem jelenti azt, hogy Katalin teljesen visszatérne a királyi feladataihoz, kivételes alkalmak voltak csupán, de még mindig a kezelésére és a gyógyulására koncentrál. A királyi szakértő szerint az is előfordulhat, hogy Katalin soha nem is fog visszatérni úgy, ahogy azt a betegsége előtt tette.