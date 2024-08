Meghan Markle ki nem állhatja Harry herceget: szakértő állítja

Meghan Markle ki nem állhatja Harry herceget? Egy királyi szakértő szerint a pár legújabb interjújából kiolvashatóak a jelek. Úgy véli, a hercegnéről lerítt, mennyire utálja, hogy a herceg is ott van.

Meghan Markle állítólag ki nem állhatja Harry herceget

Forrás: Getty Images

Meghan Markle ki nem állhatja Harry herceget?

Meghan Markle és Harry herceg hosszú idő után álltak ismét kamerák elé, hogy páros interjút adjanak. A beszélgetés során a hercegnét az önkárosító gondolatairól is kérdezték, amelyről évekkel ezelőtti Oprah-interjújában is beszélt. Elárulta, csak a felszínt kapargatta akkori vallomásával, és most azon van, hogy soha senkinek ne kelljen magát úgy éreznie, mint neki akkor. Az online zaklatások felemésztették, ezért hívták életre Harry herceggel a legújabb projektjüket, a The Parents Networköt, amely azoknak a szülőknek nyújt segítséget, akiknek gyerekei az internetes bántások áldozataivá váltak.

Egy királyi szakértő szerint azonban az interjú nem ment olyan simán.

Meghan Markle állítólag kiabált a tévés producerekkel, és az sem volt ínyére, hogy férje is ott van.

A párt Jane Pauley interjúvolta meg a CBS Sunday Morning című műsorában, Angela Levin királyi szakértő pedig megosztotta a véleményét a beszélgetésről. Azt állítja, hogy a hercegné „kiabált" és „nagyon bosszús" volt az interjú után.

„Miután vége lett az interjúnak, üvöltözött a producerekkel, nagyon, nagyon bosszús volt amiatt, amit kérdeztek tőle." Hozzátette: „Meghannal nem szabad ezt csinálni, mert ő akar irányítani. De látszott rajta, hogy nem tudta visszafogni a dühét, a haragját." A szakértő szerint az interjú közben is látható volt a hercegnén, hogy mérges, és hogy nem bírja elviselni, hogy Harry beszél.

A királyi életrajzírónak Harryről is megvan a véleménye: „Jelenleg el van veszve... Szerintem nagyon-nagyon rossz passzban van" - állította Angela, hozzátéve, hogy úgy tűnik, nem tudják tovább elviselni egymást.

Lebontották Harry herceg és Meghan Markle aprócska házikóját: a Frogmore Cottage eldugott ékköve már a múlté

A hercegi pár egykori otthonának birtokán egy titokzatos, mesebeli házikó is állt, azonban sajnos ezt már lebontották. A Frogmore Cottage a felújítás után is szerényebb otthon volt, mint amiben ma Harry herceg és Meghan Markle élnek.