A sussexi herceg elgondolása téves

Egy bennfentes a People-nak arról beszélt, Harry úgy gondolja, hogy apjának hatalmában álln helyreállítani a biztonságát és befolyásolni a bíróság döntését, de nem teszi. A Buckingham-palota ezt nem kommentálta, de jólértesültek szerint Harrynek ez az elképzelése teljesen hibás. Az azonban tény, hogy ez a probléma az eddiginél is áthatolhatatlanabb falat épített Harry és Károly király közé. Harry egyik barátja szerint az apja már nem is beszél a herceggel, nem fogadja a hívásait és a leveleire se válaszol, sőt, az egészségi állapotára vonatkozó kérdéseket is figyelmen kívül hagyja.

Aggódik vagy csak manipulál Harry?

Mindeközben úgy tudni sussex hercege komolyan aggódik felesége és gyermekeik, az 5 éves Archie herceg és a 3 éves Lilibet hercegnő biztonságáért "Harry eltökélt szándéka, hogy minden áron megvédje saját családját" - nyilatkozta egy hozzá közelálló és hozzátette, a herceg félelmét édesanyjának, Diana hercegnő 1997-ben bekövetkezett halála táplálja, és retteg, hogy a történelem megismétli önmagát. Bennfentesek szerint egyébként Harry félelme alaptalan és ezt ő is tudja, ám azt a tényt, hogy Károly nem igyekszik számukra magasabb fokú védelmet biztosítani arra használja fel, hogy gyerekeit elválassza a nagyapjuktól. Úgy tudni, Károly király nagyon szeretné, ha bensőségesebb kapcsolata lehetne Harry gyerekeivel, a többi unokájával ugyanis nagyon szoros a viszonya... A sérelmeken azonban senki nem tud túllépi, tekinteve, hogy amióta Harry kilépett a családi közelékből, minden eszközt megragadott, hogya családtagjait pocskondiázza.