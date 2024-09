Kiderült, ki lesz a Super Bowl félidei showműsorának következő főszereplője

Kendrick Lamar nem először lép színpadra a Super Bowl félidejében, 2022-ben már volt szerencséje Amerika legfontosabb sporteseményének szünetében szórakoztatnia a közönséget. A rapsztár a 2022-es, Los Angeles-i Super Bowlon Mary J Blige, Dr Dre, Snoop Dogg, Eminem és 50 Cent társaságában állt színpadra

Kendrick Lamar a Super Bowl félidei showjának következő főszereplője

Forrás: Getty Images

A következő nagyszabású eseményre 2025. február 9-én kerül sor a New Orleans Saints stadionjában.

A rapzene még mindig a legnagyobb hatású műfaj. És én ott leszek, hogy emlékeztessem a világot, miért

– mondta a rapper videójában, amelyben bejelentette a nagy hírt.

Számai túlhaladnak az amerikai rapperek zenéjére jellemző szex, drogok és pénz témáján. Kendrick zenéjének célja legfőképpen az, hogy átadja szülővárosában, Comptonban az állandó veszély és erőszak színterén tapasztaltakat, de üzenetei bárki számára tanulságosak lehetnek. A slágergyárosra - saját elmondása szerint - hatalmas hatást gyakorolt, hogy 1995-ben ott lehetett Dr. Dre és Tupac közös slágere, a California Love klipforgatásán. Azonban nem csak a nagymúltú producer munkássága fogta meg Kendricket, hanem fordítva is így történt: miután Dr. Dre megnézte az Ignorance Is Bliss klipjét, azonnal együtt akart dolgozni az akkor 23 éves rapperrel, akit Snoop Dogg-gal is összehozott, ezután pedig folyamatosan ontotta magából a dalokat.