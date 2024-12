Modellként debütáltak Alain Delon gyönyörű unokái — Liv és Lou akár ikrek is lehetnének

Alain Delon unokái, Liv és Lou nem ikrek, de a fotóikat látva, bárki azt hihetné, hogy azok. Pedig Anthony Delon két kisebbik lánya között van némi korkülönbség: Lou 28, Liv 23 éves.

Alain Delon unokáinak apja is modellkedett, Antony Delon címlapon is szerepelt, a francia legendabüszke volt rá.

Forrás: AFP

Alain Delon unokái apjuk nyomdokaiban

A francia színészlegenda genetikája erősen hat az utódokra, akik nemcsak tehetséget, de szépséget is örököltek az idén augusztusban elhunyt sztártól. Alain Delon fia, Anthony Delon színész is modellként kezdte a pályafutását. Nők milliói rajongtak érte, ahogy egykor az édesapjáért is. Anthony Delon lányai úgy tűnik, egyelőre csak modell-vonalon, de követik apjukat, Lou és Liv márkaarcok lettek. A Boteï Paris az Instagramon osztott meg egy fotósorozatot róluk a következő szöveggel:

„Kettős látás? Majdnem. Két nővér, két stílus, ugyanaz a megjelenés a Boteï aláírásával. Több, mint kiegészítő, kinyilatkoztatás. Szeretné kipróbálni? Maradjon velünk, hamarosan többet is elmondunk...” – olvasható a poszt alatt.

A fotókat büszke apaként Anthony Delon is megosztotta, az ő posztját itt olvashatjátok.