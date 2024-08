Alain Delon gyönyörű szerelmei: ezek a nők játszottak fontos szerepet a legenda életében - FOTÓK

Alain Delon nemcsak a filmvásznon alakított szívtiprót, a való életben sem állt messze tőle ez a szerep. Szerelmi élete olyan volt, mint egy hollywoodi film: tele szenvedéllyel, mély érzelmekkel és néha fájdalommal. Összegyűjtöttük azokat a gyönyörű nőket, akik meghatározó szerepet játszottak Delon életében.

Elhunyt Alain Delon

Forrás: Getty Images

Alain Delon legnagyobb szerelme: Romy Schneider

Alain Delon és Romy Schneider kapcsolata a filmtörténet egyik legismertebb és legtragikusabb szerelmi története. A két színész 1958-ban találkozott a Christine című film forgatásán, és szinte azonnal egymásba szerettek. Románcuk gyorsan kibontakozott, 1959-ben el is jegyezték egymást. Kapcsolatuk 1963-ban véget ért, amikor is Delon levélben közölte Romyval, hogy megnősül, elveszi Nathalie Barthélemyt, aki terhes lett tőle. A színésznő depressziós lett, nyugtatókat szedett és inni kezdett. Később férjhez ment, született egy fia, de a házassága balul sült el, férje öngyilkos lett. Romyt a filmezés ebben az időben nem nagyon érdekelte, a vászonra csak Delon kedvéért tért vissza. Ekkor készült el a nagysikerű Medence című film. A két színész között a forgatáson még mindig izzott a levegő, de a szerelem már nem éledt újra. Innentől kezdve barátságban éltek, segítették egymást. Delon akkor is ott volt a színésznő mellett, amikor az egy balesetben elvesztette a fiát. Schneider 1982-ben bekövetkezett halála után Delon élete szerelmének nevezte őt.

Alain Delon és Romy Schneider 1962-ben Cannesban

Forrás: Getty Images

Nathalie Delon

Nathalie Delon volt Alain Delon egyetlen törvényes felesége. A pár 1964-ben kötött házasságot, miután Nathalie (született Francine Canovas) teherbe esett Delontól. A nő akkor házas volt, és édesanya, Guy Barthelemyvel egy kislánya született. Delon és Nathalie házassága is viharos volt, a színész többször is félrelépett, ami feszültséget okozott kapcsolatukban. Házasságukból egy fiú, Anthony Delon született. A pár 1969-ben szakított. Nathalie is furcsa módon értesült arról, hogy a színész válni akar tőle, a tévéből tudta meg a hírt. A viharos válás ellenére baráti kapcsolatban maradtak, Nathalie a színész vezetéknevét is megtartotta, és későbbi nyilatkozataiban gyakran hangoztatta, hogy Delon iránti érzései sosem múltak el teljesen.